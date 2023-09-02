Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что не стоит исключать возможности России производить еще больше систем ПВО, но всю территорию защитить точно не удастся.

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Прежде всего – защита Путина

Сегодня российские заводы работают в режиме военного положения, то есть без выходных и без перерыва, потому потенциал России еще не исчерпан. Однако, в первую очередь, ПВО будет защищать бункеры и резиденции Путина, а также центры принятия решений.

Приходится делать выбор: ставить ПВО у бункера Путина или защищать стратегические бомбардировщики. Видим, что ставят там где Путин,

– сказал Сергей Жирнов.

Жирнов рассказал, что в первую очередь будет защищать российское ПВО: смотрите видео

Надо расставлять приоритеты

Если бы у России действительно было бы много средств противоракетной и противовоздушной обороны, то она разместила бы их на всех стратегических объектах. Однако у страны-агрессорки таких объектов гораздо больше, чем имеющихся возможностей для защиты неба. Поэтому приходится делать выбор и расставлять приоритеты.

Россияне будут защищать места принятия политических решений. Они помнят, как оконфузились, когда в Кремль прилетело 2 дрона. Сегодня там очевидно поставили какую-то защиту,

– заметил Сергей Жирнов.

Вероятно, ПВО стоит и возле резиденции Путина, здания Министерства обороны, Генерального штаба – это направление, которое россияне обеспечивают. Далее следуют командные пункты, военные округа и замки Путина: Геленджикский замок и резиденция в Сочи. Тогда по лишнему принципу будут покрывать стратегические объекты, которые в Рф сейчас плохо защищены.

В прошлом году беспилотники ударили по авиабазе в Дягилево и дважды по аэродрому "Энгельс". В этом году такие случаи снова были, в том числе и там, где стояли стратегические бомбардировщики. Мы понимаем, что все это у них плохо защищено, потому что ПВО не хватает,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России.

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