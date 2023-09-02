Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він зауважив, що не варто відкидати можливості Росії виготовляти ще більше систем ППО, але всю території захистити точно не вдасться.

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Найперше – захист Путіна

Сьогодні російські заводи працюють в режимі воєнного стану, тобто без вихідних і без перерви, тому потенціал Росії ще не вичерпаний. Однак, найперше ППО захищатиме бункери й резиденції Путіна, а також центри ухвалення рішень.

Доводиться робити вибір: ставити ППО біля бункера Путіна чи захищати стратегічні бомбардувальники. Бачимо, що ставлять там де Путін,

– сказав Сергій Жирнов.

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Треба розставляти пріоритети

Якби Росія справді мала багато засобів протиракетної й протиповітряної оборони, то розмістила б їх на всіх стратегічних об'єктах. Проте у країни-агресорки таких об'єктів набагато більше, ніж наявних можливостей для захисту неба. Тому доводиться робити вибір і розставляти пріоритети.

Росіяни захищатимуть місця ухвалення політичних рішень. Вони пам'ятають, як осоромились, коли в Кремль прилетіло 2 дрони. Сьогодні там очевидно поставили якийсь захист,

– зауважив Сергій Жирнов.

Ймовірно, ППО стоїть й біля резиденції Путіна, будівлі Міністерства оборони, Генерального штабу – це той напрям, який росіяни забезпечують. Далі йдуть командні пункти, воєнні округи й замки Путіна: Геленджикский замок і резиденція в Сочі. Тоді за надлишковим принципом покриватимуть стратегічні об'єкти, які в Росії сьогодні погано захищені.

Минулого року безпілотники вдарили по авіабазі в Дягілєво й двічі по аеродрому "Енгельс". Цього року такі випадки знову були, зокрема й там, де стояли стратегічні бомбардувальники. Ми розуміємо, що все це в них погано захищено, бо ППО не вистачає,

– підкреслив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії.

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