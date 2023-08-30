Росія використовує аеродром у Пскові, який 30 серпня атакували дрони, як для цивільних польотів, так і для військових цілей. На аеродромі дислокований 334 військово-транспортний авіаційний полк, на озброєнні якого літаки Іл-76.
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Після атаки дронів пошкоджено 6 російських літаків Іл-76
Аеропорт спільного базування розташований за 6 кілометрів на південний схід від Пскова. Також слід звернути увагу, що Псков – це глибокий тил Росії.
Річ у тім, що військовий аеродром розташований за понад 700 кілометрів від кордонів України.
Аеродром у Пскові: показуємо на карті
Аеропорт Псков має федеральне значення. Як свідчить інформація на сайті аеропорту, звідти здійснюють рейси всього дві російські авіакомпанії в 4 міста Росії та в білоруський Мінськ.
Що відомо про удар дронів по аеродрому в Пскові
У ніч з 29 на 30 серпня у Росії заявили про атаку безпілотників на 6 російських регіонів. Серед міст, де чули гучну "бавовну", був Псков.
Зокрема, близько півночі пролунали потужні вибухи у районі аеропорту Пскова. Місцеві жителі повідомляли, що бачили, як у напрямку аеродрому летіло близько 20 дронів.
Російські пропагандисти звично поширювали інформацію, мовляв, спробу атаки дронів подавлено. Втім, окупантам таки довелося визнати, що атака дронів виявилася успішною.
На аеродромі у Пскові після атаки дронів виникла масштабна пожежа. Унаслідок удару дронів, як пише український журналіст Андрій Цаплієнко, пошкоджено 6 російських військово-транспортних літаків Іл-76. За його словами, частина бортів не підлягає відновленню.
Зауважимо, що Росія використовувала літаки Іл-76 для перевезення дронів-камікадзе "Шахед" з Ірану.