Росія використовує аеродром у Пскові, який 30 серпня атакували дрони, як для цивільних польотів, так і для військових цілей. На аеродромі дислокований 334 військово-транспортний авіаційний полк, на озброєнні якого літаки Іл-76.

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Після атаки дронів пошкоджено 6 російських літаків Іл-76

Аеропорт спільного базування розташований за 6 кілометрів на південний схід від Пскова. Також слід звернути увагу, що Псков – це глибокий тил Росії.

Річ у тім, що військовий аеродром розташований за понад 700 кілометрів від кордонів України.

Аеродром у Пскові: показуємо на карті

Аеропорт Псков має федеральне значення. Як свідчить інформація на сайті аеропорту, звідти здійснюють рейси всього дві російські авіакомпанії в 4 міста Росії та в білоруський Мінськ.

Що відомо про удар дронів по аеродрому в Пскові

У ніч з 29 на 30 серпня у Росії заявили про атаку безпілотників на 6 російських регіонів. Серед міст, де чули гучну "бавовну", був Псков.

Зокрема, близько півночі пролунали потужні вибухи у районі аеропорту Пскова. Місцеві жителі повідомляли, що бачили, як у напрямку аеродрому летіло близько 20 дронів.

Російські пропагандисти звично поширювали інформацію, мовляв, спробу атаки дронів подавлено. Втім, окупантам таки довелося визнати, що атака дронів виявилася успішною.

На аеродромі у Пскові після атаки дронів виникла масштабна пожежа. Унаслідок удару дронів, як пише український журналіст Андрій Цаплієнко, пошкоджено 6 російських військово-транспортних літаків Іл-76. За його словами, частина бортів не підлягає відновленню.

Зауважимо, що Росія використовувала літаки Іл-76 для перевезення дронів-камікадзе "Шахед" з Ірану.