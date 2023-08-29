Як пишуть місцеві пабліки та ЗМІ, про вибухи повідомили самі мешканці Пскова. Вони бідкалися, що зі сторони аеропорту чули звуки, які нагадують автоматні постріли.

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Кажуть, атакували дрони

Спочатку не було припущень, що ж сталося у Пскові. Пізніше почали писати, що попередньо територію аеропорту атакували безпілотники.

Зауважимо, що після інформації про буцімто атаку дронів, спалахнула пожежа. На відео, які викладають самі росіяни у мережу, можна побачити не лише потужне полум'я та багряне небо навколо. Ще й чітко видно та чути вибухи. Не виключаємо, що це може бути детонація.

У мережу також виклали відео з моментом спроби збити так звані безпілотники. Росіяни продовжують вправлятися в інформуванні українців швидше, ніж їхня влада. Остання, до слова, не поспішає розповідати, що ж сталося. Тож, інформація про атаку дронів – лиш припущення самих місцевих ЗМІ і пабліків. Не більше.

За словами місцевих мешканців, на аеропорт летіло близько 20 дронів. Власне, вони констатували, що на місці вибухів спалахнула масштабна пожежа. Над самим містом – виють мигалки та сирени.

Ласкаво просимо у 24 лютого, друзі,

– каже очевидець.

Цікаво, що на цьому аеродромі, який має назву "Крєсти", дислокується 334-й військово-транспортний полк. На їхньому озброєнні ті самі Іл-76, якими Росія з Ірану привозить "Шахеди".

За попередніми даними, 2 літаки пошкоджені внаслідок вибухів на аеродромі. Достеменно невідомо, про які саме повітряні судна йдеться. Але не виключаємо, що саме про Іл-76.

Зверніть увагу! Місцеві мешканці просто фантастичні. Вони у телеграмі самі здають військові об'єкти Росії. Один з хлопчаків своїм підписникам показує, що атака здійснюється по Черьохинській військовій базі, де дислокується 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк. Він у 2022 році був причетний до скоєння воєнних злочинів у Бучі, що на Київщині.