Как пишут местные паблики и СМИ, о взрывах сообщили сами жители Пскова. Они жаловались, что со стороны аэропорта слышали звуки, напоминающие автоматные выстрелы.

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Говорят, атаковали дроны

Сначала не было предположений, что же произошло в Пскове. Позже начали писать, что предварительно территорию аэропорта атаковали беспилотники.

Заметим, что после информации о якобы атаке дронов, вспыхнул пожар. На видео, которые выкладывают сами россияне в сеть, можно увидеть не только мощное пламя и багровое небо. Еще отчетливо видны и слышны взрывы. Не исключаем, что это может быть детонация.

В сеть также выложили видео с момента попытки сбить так называемые беспилотники. Россияне продолжают упражняться в информировании украинцев быстрее, чем их власть. Последняя, к слову, не спешит рассказывать, что же произошло. Итак, информация об атаке дронов – лишь предположение местных СМИ и пабликов. Не более.

По словам местных жителей, на аэропорт летело около 20 дронов. Собственно они констатировали, что на месте взрывов вспыхнул масштабный пожар. Над самим городом – воют мигалки и сирены.

Добро пожаловать в 24 февраля, друзья,

– говорит очевидец.

Интересно, что на этом аэродроме, который называется "Кресты", дислоцируется 334-й военно-транспортный полк. На их вооружении те же Ил-76, которыми Россия из Ирана привозит "Шахеды".

По предварительным данным, 2 самолета повреждены в результате взрывов на аэродроме. Доподлинно неизвестно, о каких именно воздушных судах идет речь. Но не исключаем, что именно об Ил-76.

Обратите внимание! Местные жители просто фантастичны. Они в телеграме сами сдают военные объекты России. Один из мальчишек своим подписчикам показывает, что атака осуществляется по Черёхинской военной базе, где дислоцируется 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк. Он в 2022 году был причастен к совершению военных преступлений в Буче Киевской области.