Они начали активно делиться в сети сообщениями о том, что слышали свежий "хлопок" в Бердянске. Понятно, что не обошлось без легенд о работе ПВО.

Читайте также Семена "хлопка" должны равномерно распространиться по территории Крыма, – ОК "Юг"

Оккупантам в Бердянске шлют привет

Отреагировал на взрывы в Бердянске мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что ожидает информацию.

Горячее в "глубоком тылу". Жители пока оккупированного Бердянска сообщают о мощных взрывах,

– отметил он.

Местные телеграм-каналы сообщают, что громкий взрыв слышали практически во всех микрорайонах города. Кроме того, в порту Бердянска доносится сирена.

Вот что пишут местные жители в чатах:

"Беспилотник, два огонька, со стороны военного городка на Морозово";

"Центр громко";

"Одуреть… возле Луначарского в стороне Розы";

"Димитрова громко".

В Энергодаре оккупантам тоже неспокойно

Накануне украинский дрон залетел в здание, в котором находился российский ОМОН. Заметим, что это уже вторая подобная акция в городе. Об этом заявил депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

Он добавил, что несколько недель назад дрон попал в местный отдел так называемой полиции. Там как раз русские проводили совещание. Тогда было немало пострадавших.

Следует заметить, что в 2022 году коллаборантов уничтожали, взрывая автомобили. Теперь же действует новая тактика – персональное устранение оппонентов.

Важно отметить, что банковское отделение, куда залетел дрон, расположено возле мэрии Энергодара. Это территория, где скучены все административные здания, поэтому там большое количество средств, которые должны противодействовать дронам, но произошло эффективное поражение, и мы имеем соответствующие последствия.

– сказал Сергей Лышенко.

Это еще раз доказывает, что Украина научилась обходить так называемую знаменитую ПВО россиян.