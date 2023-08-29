Это уже вторая подобная акция в городе. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко, добавив, что несколькими неделями ранее дрон попал в местный отдел полиции, где проводили совещание россияне. Тогда тоже не обошлось без большого количества пострадавших.

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Эффективная тактика

В 2022 году, для уничтожения коллаборантов использовали взрывы автомобилей, теперь мы видим новую тактику – персональное устранение оппонентов. Вероятно, такие средства поражения более безопасны для наших людей, чем взрывы, потому что реализовывать их стало сложнее.

Важно отметить, что банковское отделение, куда залетел дрон, расположено у мэрии Энергодара. Это территория, где сосредоточены все административные здания, поэтому там большое количество средств, которые должны противодействовать дронам, но произошло эффективное поражение, и мы имеем соответствующие последствия,

– сказал Сергей Лышенко.

Депутат Запорожского областного совета рассказал об эффективном уничтожении окупантов в Энергодаре: смотрите видео

Ситуация на ЗАЭС

В последнее время не поступало тревожных новостей из Запорожской атомной электростанции, но оккупанты до сих пор там остаются и сохраняют свой контроль. Сергей Лышенко связал относительное нормирование дел с присутствием в городе международных наблюдателей, которые не позволяют оккупантам дополнительно "накручивать" ситуацию. Поэтому обстрелов на территории и попыток провокаций не было.

ЗАЭС работает условно в штатном режиме. Удалось устранить проблемы с обеспечением охлаждения, перебоями электроснабжения, нагрузкой на систему. Напряжение минимизировано, но оно не исчезло,

– подчеркнул Сергей Лышенко.

"Хлопок" в оккупированном Энергодаре