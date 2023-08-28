Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области в здании, где дислоцировался вражеский ОМОН, прогремел взрыв. Операцию совместными силами готовили координаторы ГУР МО и местное движение сопротивления.

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Пострадал личный состав

В результате взрыва "пострадала" импровизированная "казарма" подразделения росгвардии ОМОН "Ахмат-1". После оккупации города кадыровцы захватили здание по ул. Строителей, 46. Там раньше было местное отделение одного из украинских банков.

В результате пострадал личный состав оккупантов и припаркованные во дворе автомобили. В помещении начался пожар,

– говорится в сообщении.

На месте происшествия работают работники экстренных служб. Среди мирного населения пострадавших нет. В то же время в Энергодаре проводят проверки и ограничили доступ в Интернет.

В Энергодаре прогремел взрыв: смотрите видео

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