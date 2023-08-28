У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області у будівлі, де дисловкувався ворожий ОМОН, прогримів вибух. Операцію спільними силами готували координатори із ГУР МО та місцевий рух спротиву.
Дивіться також ЗСУ просуваються в Кліщіївці та за Роботиним: як за тиждень змінилась карта фронту
Постраждав особовий склад
В результаті вибуху "постраждала" імпровізована "казарма" підрозділу росгвардії ОМОН "Ахмат-1". Після окупації міста кадирівці захопили будівлю на вул. Будівельників, 46. Там раніше було місцеве відділення одного з українських банків.
В результаті постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі. В приміщенні розпочалась пожежа,
– мовиться в повідомленні.
На місці події працюють працівники екстренних служб. Серед мирного населення постраждалих немає. Водночас у Енергодарі проводять перевірки та обмежили доступ до Інтернету.
В Енергодарі прогримів вибух: дивіться відео
Вибухи на тимчасово окупованих територіях: останні новини
- Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукало розповів 24 Каналу про крайню "бавовну" в окупованому Бердянську. Зазначимо, що, ймовірно, вогонь палав на одному із підприємств, де дислокувалась ворожа техніка. Мова йде про Бердянський завод шляхових машин, який вже тривалий час не працював на повну потужність. Його окупанти почали використовувати як ремонтну базу для своєї техніки.
- На окупованих територіях росіяни не мають спокою. Зокрема, 27 серпня стало відомо, що на території Херсонської області, яку контролює ворог, дрон атакував машину російського пропагандиста. Він отримав уламкові поранення, але залишився живий.
- У Бердянську та поблизу Токмака українська армія влаштувала для ворога кілька дуже важких днів. ЗСУ продовжують створювати умови для просування та звільнення територій. У Токмаку ліквідація ворога відбувається щогодини, а також поблизу Токмаку здетовнував склад боєприпасів окупантів.