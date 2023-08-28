У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області у будівлі, де дисловкувався ворожий ОМОН, прогримів вибух. Операцію спільними силами готували координатори із ГУР МО та місцевий рух спротиву.

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Постраждав особовий склад

В результаті вибуху "постраждала" імпровізована "казарма" підрозділу росгвардії ОМОН "Ахмат-1". Після окупації міста кадирівці захопили будівлю на вул. Будівельників, 46. Там раніше було місцеве відділення одного з українських банків.

В результаті постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі. В приміщенні розпочалась пожежа,

– мовиться в повідомленні.

На місці події працюють працівники екстренних служб. Серед мирного населення постраждалих немає. Водночас у Енергодарі проводять перевірки та обмежили доступ до Інтернету.

В Енергодарі прогримів вибух: дивіться відео

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