У тимчасово окупованому Бердянську спалахнула пожежа. Ймовірно, вогонь охопив одне із підприємств, де дислокувалась ворожа техніка.

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На місці видно чорний дим

Як зазначив міський голова Мелітополя Іван Федоров, якщо на окупованих територіях "валить" чорний дим, то палає щось вороже.

Звуків вибухів місцеві не чули, проте напередодні дещо бачили: як рашисти завозять у захоплені цехи свою військову техніку,

– поділився він деталями.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що пожежа спалахнула у мікрорайоні Колонія. Саме там розташовані старі приміщення заводу Дормаш, а також шиномонтаж та автомийка.

У тимчасово окупованому Бердянську спалахнула пожежа: дивіться відео

Пекло на Мелітопольському напрямку

У етері телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що останні дні були "надпекельними" для ворога саме на Мелітопольському напрямку. Зокрема, там ввечері 26 серпня детонував склад боєприпасів.

Він наголосив, що після звільнення Роботиного у Токмаку ліквідація ворога відбувається щогодини.

"За останні два дні щонайменше 5 разів щось вибухало в Токмаку та декілька разів вибухало у передмісті Мелітополя, а саме в Токмакському напрямку", — сказав він.

За його словами, це закінчилось тим, що вчора детонували склади боєприпасів, які ворог облаштував між Токмаком та Молочанськом.

Також Федоров наголосив, що спротив продовжується та навіть після півтора року війни в окупованому Бердянську "звідкись з'явилося" декілька українських прапорів.

На Мелітопольському напрямку окупантам неспокійно