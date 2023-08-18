Партизани у Бердянську дізналися, де росіяни ховають свою техніку. У мережу навіть потрапили фото з імпровізованого складу окупантів.
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Схованка росіян
Бердянські партизани змогли знайти місце, де окупаційна армія тримала свою техніку.
Російська техніка у Бердянську / Фото БПА
Серед знайденої техніки кілька танків у маскувальних сітках.
Добре сховали, тільки як же нам вдалося дізнатися про вашу схованку?,
— мовиться в повідомленні.
Партизани не уточнюють, де саме змогли відшукати таку приємну знахідку.
Російський танк у Бердянську / Фото БПА
Вочевидь, партизани хочуть, щоб росіяни знали, що їм тут не раді. Ймовірно, росіяни не зможуть використати цю техніку на полі бою, адже вона цілком може бути знищена.
Спротив на тимчасово окупованих територіях: останні новини
- У тимчасово окупованому Маріуполі партизани ліквідували базу російських загарбників. Втрати ворога вражають. Радник міського голови Петро Андрющенко повідомив, що в Маріуполі ліквідували базу окупантів шляхом підпалу. Зауважив, це було файне завершення тижня.
- Український рух спротиву продовжує завдати суттєвої шкоди російським окупантам. Так, активісти руху "Атеш" проникли на територію нафтобази у Ровеньках, що на окупованій Луганщині. Партизани наголосили, що цей об'єкт є вкрай важливим для російської армії. Адже, якщо нафтобазу виведуть з ладу, то військовий потенціал всього східного угруповання ворога зведеться нанівець.
- Партизани показали кадри з аеродрому біля села Побєдне Джанкойського району Криму. На кадрах добре видно російську техніку, яку тримають окупанти в районі аеродрому. До речі, згодом там може виникати "бавовна", як на базі росіян біля Євпаторії.