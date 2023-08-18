Партизаны в Бердянске узнали, где россияне хоронят свою технику. В сеть даже попали фото с импровизированного состава оккупантов.
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Укрытие россиян
Бердянские партизаны смогли найти место, где оккупационная армия держала свою технику.
Российская техника в Бердянске / Фото БПА
Среди найденной техники несколько танков в маскировочных сетках.
Хорошо спрятали, только как же нам удалось узнать о вашем тайнике?
- говорится в сообщении.
Партизаны не уточняют, где именно смогли найти такую приятную находку.
Российский танк в Бердянске / Фото БПА
Очевидно, что партизаны хотят, чтобы россияне знали, что им здесь не рады. По всей видимости, россияне не смогут использовать эту технику на поле боя, ведь она вполне может быть уничтожена.
Сопротивление на временно оккупированных территориях: последние новости
- Во временно оккупированном Мариуполе партизаны ликвидировали базу российских захватчиков. Потери врага поражают. Советник городского головы Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе ликвидировали базу оккупантов путем поджога. Заметил, это было хорошее завершение недели.
- Украинское движение сопротивления продолжает нанести существенный вред российским оккупантам. Да, активисты движения "Атеш" проникли на территорию нефтебазы в Ровеньках, что на оккупированной Луганской области. Партизаны подчеркнули, что этот объект крайне важен для российской армии. Ведь, если нефтебазу выведут из строя, то военный потенциал всей восточной группировки врага сведется насмарку.
- Партизаны показали кадры с аэродрома возле села Победное Джанкойского района Крым. На кадрах хорошо видна российская техника, которую держат оккупанты в районе аэродрома. Кстати, впоследствии там может возникать "хлопок", как на базе россиян у Евпатории.