На кадрах хорошо видна российская техника, которую держат оккупанты в районе аэродрома. Кстати, впоследствии там может возникать "хлопок", как на базе россиян возле Евпатории.

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Партизаны показали, что происходит на аэродроме в Джанкое

Наши источники постоянно докладывают нам о происходящем на аэродромах. Один из них – аэродром в селе Победное Джанкой (45.701799, 34.414216). Ничего не происходит без нашего ведома,

– заверили партизаны.

Они также объяснили, что, благодаря взаимовыгодному сотрудничеству между военными России и партизанами, "Атеш" знает каждый шаг и поступок российских захватчиков.

"Продолжаем вести надзор за состоянием дел оккупанта в Крыму", – заявили в "Атеше".

Партизаны показали фото с аэродрома в Джанкое

Аэродром в Крыму, где пока находятся россияне: смотрите на карте

Обратите внимание! Партизаны движения "Атеш" призывают присоединяться к ним, отправляя информацию на @atesh_fire.

Две серии взрывов в Крыму: коротко