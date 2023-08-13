Но это далеко не самый лучший способ попасть в мост, ведь такая ракета высокой точности не имеет. Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, отметив, что на переправе явно были попадания.

К теме На Крымском мосту дважды было неспокойно: все, что известно о взрывах 12 августа

"Даже, если считать, что весь тот белый дым, который мы там видели, это "дымовая завеса", то четко был виден также черный дым. "Дымовой завесы" черного цвета не бывает, их не выпускали. Есть белый дым и цветной, а черное – значит что-то попало и горит", – подчеркнул Дикий.

Как военный опроверг фейки оккупантов о взрывах на Крымском мосту: смотрите видео

Фейки россиян

К слову, "дымовые завесы" от зенитных ракет не помогают. Ракеты С-200, С-300, С-400 прилетают по баллистической территории и не ищут цель, потому что ее не видят. Поэтому смысла ставить "дымовую завесу" – нет. Эти ракеты летят по дуге. Поэтому россияне врут.

Обратите внимание! Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал новые взрывы в районе Крымского моста. Он отметил, что оккупанты не зря перекрывали движение на переправе. Игнат добавил, что Украина не знает, что там происходит, ведь россияне применили задымление. Он предположил, что, возможно, оккупанты проводят какие-то учения. Спикер Воздушных Сил ВСУ подчеркнул, что подобные инциденты в Крыму, вероятно, будут происходить и дальше. А еще, возможно, участятся.

Евгений Дикий отметил, что если белый дым у моста действительно был "дымовой завесой", то смысл ее ставить есть только от дронов. Ведь они следуют по оптической системе наведения. Так оператор может через камеру видеть объект, и тогда в этот объект прилетает.

Что остается интригой, это то, до какой степени удалось повредить Крымский мост. Ведь версия россиян, что они "все сбили" – точно не рабочая,

– добавил экс-командир роты батальона "Айдар".

Ведь на Крымском мосту точно были прилеты, потому что был черный дым. Насколько повреждена переправа – пока не видно. Однако Евгений Дикий надеется, что скоро будут спутниковые снимки, которые это покажут.

Взрывы на Крымском мосту 12 августа: главное