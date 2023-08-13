Однак це далеко не найкращий спосіб влучити в міст, адже така ракета високої точності не має. Про це 24 Каналу розказав екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, зауваживши, що на переправі таки були влучання.

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"Навіть, якщо вважати, що весь той білий дим, який ми там бачили, то "димова завіса", то чітко було видно також чорний дим. "Димової завіси" чорного кольору не буває, їх не випускали. Є білий дим та кольоровий, а чорне – це означає щось влучило та горить", – наголосив Дикий.

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Фейки росіян

До слова, "димові завіси" від зенітних ракет не допомагають. Адже ракети С-200, С-300, С-400 прилітають по балістичній території та не шукають ціль, бо її не бачать. Тому сенсу ставити "димову завісу" – немає. Ці ракети летять по дузі. Тому росіяни брешуть.

Зверніть увагу! Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував нові вибухи у районі Кримського мосту. Він зазначив, що окупанти не даремно перекривали рух на переправі. Ігнат додав, що Україна не знає, що там відбувається, адже росіяни застосували задимлення. Він припустив, що можливо окупанти проводять якісь навчання. Речник Повітряних Сил ЗСУ наголосив, що подібні інциденти в Криму, ймовірно, будуть відбуватися й надалі. А ще, можливо, почастішають.

Євген Дикий зауважив, що, якщо білий дим біля мосту то справді була "димова завіса", то її сенс є ставити лише від дронів. Адже вони прямують по оптичній системі наведення. Так оператор може через камеру бачити об'єкт, і тоді в цей об'єкт прилітає.

Що лишається інтригою, це те, до якого ступеня вдалося пошкодити Кримський міст. Адже версія росіян, що вони "все збили" – точно не робоча,

– додав екскомандир роти батальйону "Айдар".

Адже на Кримському мосту точно були прильоти, бо був чорний дим. Наскільки пошкоджена переправа – поки що не видно. Однак, Євген Дикий сподівається, що скоро будуть супутникові знімки, які це все покажуть.

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