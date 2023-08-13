На кадрах добре видно російську техніку, яку тримають окупанти в районі аеродрому. До речі, згодом там може виникати "бавовна", як на базі росіян біля Євпаторії.

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Партизани показали, що відбувається на аеродромі у Джанкої

Наші джерела постійно доповідають нам про те, що відбувається на аеродромах. Один із них – аеродром у селі Побєдне Джанкой (45.701799, 34.414216). Нічого не відбувається без нашого відома,

– запевнили партизани.

Вони також пояснили, що, завдяки взаємовигідній співпраці між військовими Росії та партизанами, "Атеш" знає кожен крок та вчинок російських загарбників.

"Продовжуємо вести нагляд за станом справ окупанта у Криму", – заявили в "Атеш".

Партизани показали фото з аеродрому у Джанкої

Аеродром в Криму, де поки що перебувають росіяни: дивіться на карті

Зверніть увагу! Партизани руху "Атеш" закликають приєднуватись до них, надсилаючи інформацію на @atesh_fire.

Дві серії вибухів у Криму: коротко