Казармы оккупантов уже нет. Кроме того, минус три машины, а по меньшей мере, десяток захватчиков отправили в госпиталь.
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В Мариуполе уничтожили вражескую базу
Заметим, что телеграм-каналы "Мариуполь. Сопротивление" в 12:19 обнародовал кадры с места событий.
Минус база. Когда "хлопок" приходит не из воздуха,
– подписали фото.
В Мариуполе уничтожили базу оккупантов / Фото "Мариуполь. Сопротивление"
Вскоре советник городского головы Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе ликвидировали базу оккупантов путем поджога. Заметил, это хорошее завершение недели.
БУ-ГА-ГА. Если бы так быстро тушили дома, как базы. Десяток в госпиталь минимум. Три машины навсегда. Казармы уже нет. Хорошо,
– подчеркнули партизаны.
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Партизаны уничтожили вражескую базу / Фото "Мариуполь. Сопротивление"
Отметим, что около 15 часов советник городского головы обнародовал новые фото. Отметил, что "вообще ничего не происходило", просто "немного тревожности".
В Мариуполе "тревожно" / Фото с телеграма Андрющенко
У оккупантов "пылает" / Фото с телеграма Андрющенко
Партизаны отравили российских офицеров
- Утром 2 августа Петр Андрющенко сообщил, что мариупольские партизаны на одном из военных объектов отравили российских офицеров. К саботажу причастна Группа "Ї" Мариупольского Сопротивления.
- К слову, инцидент произошел во время празднования так называемого дня ВМФ. В больницу в тяжелом состоянии попали 17 российских военных, из которых уже двое скончались.
- Кстати, партизаны сообщили, что использовали для отравления крысиный яд и пестициды. Их подсыпали в пищу захватчикам.