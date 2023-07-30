Советник мэра Мариуполя заявил, что ликвидация произошла 29 июля в районе АС 2. Андрющенко подчеркнул, что врага будут уничтожать постоянно – везде, где дотянутся.

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Сопротивление Мариуполя нанесло немалые потери оккупантам

Как сообщил Андрющенко, украинские партизаны полностью уничтожили три единицы военных грузовиков врага. Кроме того, значительно повреждено местонахождение военно-инженерного подразделения оккупантов на месте "Военстроя".


Где партизаны уничтожили врага / Фото Петр Андрющенко

В результате успешной работы партизан также было повреждено оборудование для изготовления "зубов дракона" на бетонном производстве.

Будем уничтожать. Везде, где дотянемся. Не хлопком одним…
– заявил Андрющенко.


Задымление в Мариуполе после работы партизан / Фото Петр Андрющенко

Какая ситуация в оккупированном Мариуполе: последние новости

  • Оккупанты начали готовиться к обороне в Мариуполе. По словам Андрющенко, россияне начали минировать уцелевшие мосты, а рядом – обустраивают оборонительные позиции. Более того, гражданским запретили передвигаться у уцелевших мостов.
  • Из-за халатности российских захватчиков в Мариуполе сгорел дворец культуры "Украинский дом". Пожар вспыхнул еще ночью 19 июля, однако до сих пор оккупанты не прокомментировали инцидент. В сети предполагают, что пожар могли устроить диверсанты.
  • На территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича кадыровцы обустроили казарму, однако существовала она недолго. В июле его посетил "хлопок", который сильно напугал оккупантов. По информации Андрющенко, раненых тайно вывозили во временно оккупированный Донецк. Это может свидетельствовать о тяжелых травмах кадыровцев.
  • Частое "цветение хлопка" в Мариуполе заставило оккупантов несколько изменить тактику. Россияне стали меньше двигаться в колоннах, пытаются искать места дислокации ночью, а днем – прячут технику и транспорт между домами и другими зданиями, где есть гражданские.