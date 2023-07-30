Советник мэра Мариуполя заявил, что ликвидация произошла 29 июля в районе АС 2. Андрющенко подчеркнул, что врага будут уничтожать постоянно – везде, где дотянутся.
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Сопротивление Мариуполя нанесло немалые потери оккупантам
Как сообщил Андрющенко, украинские партизаны полностью уничтожили три единицы военных грузовиков врага. Кроме того, значительно повреждено местонахождение военно-инженерного подразделения оккупантов на месте "Военстроя".
Где партизаны уничтожили врага / Фото Петр Андрющенко
В результате успешной работы партизан также было повреждено оборудование для изготовления "зубов дракона" на бетонном производстве.
Будем уничтожать. Везде, где дотянемся. Не хлопком одним…
– заявил Андрющенко.
Задымление в Мариуполе после работы партизан / Фото Петр Андрющенко
Какая ситуация в оккупированном Мариуполе: последние новости
- Оккупанты начали готовиться к обороне в Мариуполе. По словам Андрющенко, россияне начали минировать уцелевшие мосты, а рядом – обустраивают оборонительные позиции. Более того, гражданским запретили передвигаться у уцелевших мостов.
- Из-за халатности российских захватчиков в Мариуполе сгорел дворец культуры "Украинский дом". Пожар вспыхнул еще ночью 19 июля, однако до сих пор оккупанты не прокомментировали инцидент. В сети предполагают, что пожар могли устроить диверсанты.
- На территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича кадыровцы обустроили казарму, однако существовала она недолго. В июле его посетил "хлопок", который сильно напугал оккупантов. По информации Андрющенко, раненых тайно вывозили во временно оккупированный Донецк. Это может свидетельствовать о тяжелых травмах кадыровцев.
- Частое "цветение хлопка" в Мариуполе заставило оккупантов несколько изменить тактику. Россияне стали меньше двигаться в колоннах, пытаются искать места дислокации ночью, а днем – прячут технику и транспорт между домами и другими зданиями, где есть гражданские.