Советник мэра Мариуполя заявил, что ликвидация произошла 29 июля в районе АС 2. Андрющенко подчеркнул, что врага будут уничтожать постоянно – везде, где дотянутся.

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Сопротивление Мариуполя нанесло немалые потери оккупантам

Как сообщил Андрющенко, украинские партизаны полностью уничтожили три единицы военных грузовиков врага. Кроме того, значительно повреждено местонахождение военно-инженерного подразделения оккупантов на месте "Военстроя".



Где партизаны уничтожили врага / Фото Петр Андрющенко

В результате успешной работы партизан также было повреждено оборудование для изготовления "зубов дракона" на бетонном производстве.

Будем уничтожать. Везде, где дотянемся. Не хлопком одним…

– заявил Андрющенко.



Задымление в Мариуполе после работы партизан / Фото Петр Андрющенко

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