Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, оккупанты создают различные укрепления по всему городу. Они понимают, что когда-нибудь им придется обороняться в городе, поэтому пытаются обустроить определенные укрепления и другие позиции.
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Взялись даже за мосты
Как подчеркнул Петр Андрющенко, российские оккупанты уже даже заминировали мосты, которые еще уцелели в городе. Там обустроили определенные участки, через которые запретили проходить гражданским. Там расположены оккупанты.
Возле мостов разместили укрепление оккупационных войск. Они также посмотрели и потенциально проверили, где потенциально можно форсировать реку. Там сделали отдельные укрепления. Готовятся к обороне в Мариуполе,
– заметил Андрющенко.
К теме – смотрите разговор с Петром Андрющенко на ютубе 24 Канала
Аналогичная ситуация происходит и в других населённых пунктах Донецкой области. В частности, оккупанты достаточно активно работают вблизи разных мостов в регионе.
Ситуация в Мариуполе: коротко
- Недавно оккупанты активизировали перебрасывание военной техники и личного состава через Мариуполь. 23 июля в городе заметили две колонны по 30 автомобилей.
- Ночью 20 июля в Мариуполе произошел мощный пожар. Известно, что горел дворец культуры "Украинский дом". Часть здания полностью обгорела. Оккупанты в телеграм-каналах распространяли сомнительную версию, что причиной пожара мог быть снаряд, который местные подростки якобы притащили в это здание.
- В Мариуполе регулярно происходят разные взрывы. Из-за этого оккупанты даже были вынуждены изменить свою тактику.