В воскресенье, 23 июля, враг прибег к самому активному перебрасыванию личного состава и вооружения. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.
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Почему враг перебрасывает технику
23 июля в городе заметили 2 колонны по 30 машин захватчиков. В общей сложности это 60 единиц, среди которых грузовики и топливозаправщики. К тому же враг перебрасывает и личный состав. Российские солдаты тянут за собой пушки типа "Рапира". Это довольно большое перебрасывание техники. Такого не было давно в городе.
"Возможно это накопление (техники – 24 Канал) и россияне завозят резервы на лагеря. Возможно, это идет пополнение на какой-то участок фронта", – предположил советник городского главы Мариуполя.
Ротация живой силы
Россияне также перебрасывают личный состав из-под Мариуполя. На этой неделе они вывели большое количество захватчиков, которых готовили до этого. Вероятно, колонна, которая двигалась 23 июля является замещением для выживших солдат. А новенькие оккупанты направляются, чтобы пополнить статистику потерь страны-агрессора.
Последние новости из Мариуполя
- Ночью 20 июля во временно оккупированном Мариуполе произошел пожар. Огонь охватил дворец культуры "Украинский дом". Часть здания полностью обгорела, еще на двух стенах – повреждение отделки фасада.
- На оккупированных частях государства часто звучат взрывы в районах сосредоточения сил врага. Украинский город-герой Мариуполь не исключение. В результате постоянного "хлопка" захватчики решили изменить тактику.
- Оккупанты осуществляют бесчеловечные действия в непокоренном городе. Они перерабатывают остатки домов вместе с телами украинцев. А потом не пренебрегают из этой "бетонной крошки" строить себе жилье.