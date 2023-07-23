В воскресенье, 23 июля, враг прибег к самому активному перебрасыванию личного состава и вооружения. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Почему враг перебрасывает технику

23 июля в городе заметили 2 колонны по 30 машин захватчиков. В общей сложности это 60 единиц, среди которых грузовики и топливозаправщики. К тому же враг перебрасывает и личный состав. Российские солдаты тянут за собой пушки типа "Рапира". Это довольно большое перебрасывание техники. Такого не было давно в городе.

Стоит отметить, что наплыв через сухопутный коридор в Крым спал. Вероятно, поэтому эти колонны поехали днем, поскольку до этого враг пытался передвигаться только ночью. Так, по трассе в Крым движение фактически запрещено, по этому пути ездят только военные оккупанты.

"Возможно это накопление (техники – 24 Канал) и россияне завозят резервы на лагеря. Возможно, это идет пополнение на какой-то участок фронта", – предположил советник городского главы Мариуполя.

Ротация живой силы

Россияне также перебрасывают личный состав из-под Мариуполя. На этой неделе они вывели большое количество захватчиков, которых готовили до этого. Вероятно, колонна, которая двигалась 23 июля является замещением для выживших солдат. А новенькие оккупанты направляются, чтобы пополнить статистику потерь страны-агрессора.

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