Об этом 24 Каналу сказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин. Россияне разрушают фасады домов, поврежденных от их агрессии, а с ними – уничтожают и тела погибших в этих домах людей, как безоговорочное свидетельство своих преступлений.

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"При обстрелах города люди прятались в подвалах домов, – многие мариупольцы погибли именно в своих домах, когда туда попадал вражеский снаряд. Сейчас россияне вывозят бетонные конструкции этих домов вместе с телами людей на полигон, а потом все это идет на переработку бетонной крошки через их завод", – ошеломил депутат.

Наибольший цинизм состоит в том, что переработанную из этих бетонных обломков и тел крошку они используют, чтобы строить новое жилье в Мариуполе.

Кладбище ненайденных людей

Доказательства своих зверств оккупанты свозят на полигон в Кальмиусском районе. Он и раньше использовался как свалка, но его площадь и емкость всегда были очень ограничены, сейчас же превратился в горы строительного мусора, остаток жилищ и обломков жизни жителей украинского Мариуполя.

"Это такие ужасные вещи, которые в 21 веке вообще сложно представить, но, к сожалению, это то, что государство-агрессор делает в Украине", – добавил Дмитрий Забавин.

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