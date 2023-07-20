Про це 24 Каналу сказав депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін. Росіяни руйнують фасади будинків, які були ушкоджені від їхньої агресії, а з ними – знищують і тіла загиблих у цих оселях людей, як беззаперечне свідчення своїх злочинів.
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"Під час обстрілів міста люди ховалися у підвалах будинків, – багато маріупольців загинули саме у своїх домівках, коли туди влучав ворожий снаряд. Нині ж росіяни вивозять бетонні конструкції цих будинків разом із тілами людей на полігон, а потім усе це йде на переробку бетонної крихти через їхній завод", – приголомшив депутат.
Найбільший цинізм у тому, що перероблену із цих бетонних уламків і тіл крихту вони використовують, щоб будувати нове житло у Маріуполі.
Цвинтар незнайдених людей
Докази своїх звірств окупанти звозять на полігон у Кальміуському районі. Він і раніше використовувався як сміттєзвалище, але його площа та місткість завжди були дуже обмеженими, зараз же перетворився на гори будівельного сміття, решток осель і уламків життя мешканців українського Маріуполя.
"Це такі жахливі речі, які у 21 столітті взагалі важко уявити, але, на жаль, це те, що держава-агресорка робить в Україні", – додав Дмитро Забавін.
Звірства окупантів у Маріуполі: дивіться відео
Окупований Маріуполь: останні новини
- Вночі 20 липня у Маріуполі спалахнув палац культури. Окупанти у своїх телеграм-каналах писали, що причиною пожежі міг стати снаряд, який притягнули місцеві підлітки.
- В окупованому Маріуполі українська молодь не сприймає окупаційний режим Кремля і налаштована патріотично. Саме тому російські військові особливо пильнують за підлітками та придушують будь-які прояви проукраїнської позиції.
- Після численних випадків "бавовни" в окупованому Маріуполі росіяни змінили тактику. Вони намагаються не переміщувати понад три – чотири вантажівки із боєприпасами за один раз.