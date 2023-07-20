Про це 24 Каналу сказав депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін. Росіяни руйнують фасади будинків, які були ушкоджені від їхньої агресії, а з ними – знищують і тіла загиблих у цих оселях людей, як беззаперечне свідчення своїх злочинів.

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"Під час обстрілів міста люди ховалися у підвалах будинків, – багато маріупольців загинули саме у своїх домівках, коли туди влучав ворожий снаряд. Нині ж росіяни вивозять бетонні конструкції цих будинків разом із тілами людей на полігон, а потім усе це йде на переробку бетонної крихти через їхній завод", – приголомшив депутат.

Найбільший цинізм у тому, що перероблену із цих бетонних уламків і тіл крихту вони використовують, щоб будувати нове житло у Маріуполі.

Цвинтар незнайдених людей

Докази своїх звірств окупанти звозять на полігон у Кальміуському районі. Він і раніше використовувався як сміттєзвалище, але його площа та місткість завжди були дуже обмеженими, зараз же перетворився на гори будівельного сміття, решток осель і уламків життя мешканців українського Маріуполя.

"Це такі жахливі речі, які у 21 столітті взагалі важко уявити, але, на жаль, це те, що держава-агресорка робить в Україні", – додав Дмитро Забавін.

Звірства окупантів у Маріуполі: дивіться відео

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