Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін зауважив, що українська молодь не сприймає кремлівських окупаційний режим й більш схильна до активного прояву протестів. Про це він розповів 24 Каналу.

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Справжні герої

Велика кількість маріупольців проти окупації, однак у юних хлопцях та дівчатах окупанти вбачають найбільшу "небезпеку". На окупованих територіях репресивна машина росіян працює через так звані "центри освіти". Вчителі, директори шкіл та вишів виконують функції наглядачів за дітьми 8 – 9 класів та студентами. Вони навіть беруть та перевіряють телефони.

Ми ж розуміємо, що це не "центри освіти", а пропаганди,

– зазначив Забавін.

У Маріуполі за рік окупації російські паспорти добровільно отримало менше ніж 5% мешканців. Люди не хочуть мати цей "туалетний папірець". Їх просто примушують.

Також є випадки коли люди похилого віку активно висловлюють проукраїнські настрої. Проте насамперед треба думати про безпеку й обережніше проявляти свій спротив.

"Це дуже небезпечно. Адже потім їхніх дітей спіймали й примусили на фоні російської ганчірки-триколору просити вибачення перед загарбниками. На окупованій території дуже небезпечно проявляти протест. Ці люди справжні герої", – сказав депутат.

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Безпідставні затримання й допити

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти посилюють "заходи безпеки", адже відчувають небезпеку. У місті збільшується кількість так званих постів "ДПС" (російське ГАІ). Місцеві мешканці створюють групи у соцмережах, де інформують про місця розташування окупантів, аби зайвий раз не попадатися їм на очі та проїжджати іншими дорогами.

Окупанти зупиняють автівки й проводять огляд, перевіряють навіть телефони. Без будь-яких пояснень можуть зняти тонування з вікон автомобіля,

– додав Забавін.

Зараз Маріуполь – це великий концтабір, де постійно відбуваються безпідставні затримання, допити й перевірки особистих речей. Чим більше російські окупанти "турбуються" про свою долю, тим більше впроваджують репресивні заходи.

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