Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Побутове приладдя та будівельні матеріали російські військові крадуть у напівзруйнованих будинках, де ніхто не живе.

Дивіться також Є вакансії, але є безробіття, – Андрющенко розповів, яка ситуація з роботою у Маріуполі

"Зараз відбуваються умовні "ремонти", як вони їх називають: окупанти обносять парканом порожній будинок, вичищають його під нуль, до голих стін. У процесі виносять на вулицю усе майно і розподіляють: ванни, унітази, умивальники, крани складають в окрему купу і везуть на сміттєзвалище", – повідомив радник мера Маріуполя.

Наче на будівельний ринок, на сміттєзвалище у Маріуполі приїздять жителі Ростовської області, Таганрогу та навколишніх сіл.

"Скуповують це сміття і везуть у Росію", – додав він.

Що крадуть росіяни у Маріуполі: дивіться відео

Здавалось, що це дно, але знизу постукали

Попит мають також цегла та перероблений бетон, а кількісні масштаби того, що вивозять з України – неймовірні. У таких оборудках залучені не лише окупанти, а й колаборанти, та всі ті, хто живиться на війні в Україні.

"Це жахливо, але це працює, і ні в кого з росіян немає думки про те, що це може бути з квартири, де померли люди. І кожен раз здається, що це дно не можна пробити, а потім щоразу щось трапляється, і стає зрозуміло, що вони до дна ще не дістались", – підсумував Андрющенко.

Останні новини Маріуполя