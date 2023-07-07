Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Побутове приладдя та будівельні матеріали російські військові крадуть у напівзруйнованих будинках, де ніхто не живе.
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"Зараз відбуваються умовні "ремонти", як вони їх називають: окупанти обносять парканом порожній будинок, вичищають його під нуль, до голих стін. У процесі виносять на вулицю усе майно і розподіляють: ванни, унітази, умивальники, крани складають в окрему купу і везуть на сміттєзвалище", – повідомив радник мера Маріуполя.
Наче на будівельний ринок, на сміттєзвалище у Маріуполі приїздять жителі Ростовської області, Таганрогу та навколишніх сіл.
"Скуповують це сміття і везуть у Росію", – додав він.
Що крадуть росіяни у Маріуполі: дивіться відео
Здавалось, що це дно, але знизу постукали
Попит мають також цегла та перероблений бетон, а кількісні масштаби того, що вивозять з України – неймовірні. У таких оборудках залучені не лише окупанти, а й колаборанти, та всі ті, хто живиться на війні в Україні.
"Це жахливо, але це працює, і ні в кого з росіян немає думки про те, що це може бути з квартири, де померли люди. І кожен раз здається, що це дно не можна пробити, а потім щоразу щось трапляється, і стає зрозуміло, що вони до дна ще не дістались", – підсумував Андрющенко.
Останні новини Маріуполя
- Росіяни катують українських дітей. 12-річну Ірину Губарєву, яку декілька днів розшукували у Маріупольському районі, знайшли мертвою. Є підозри, що дівчинку викрали російські окупанти.
- Окупанти створили ганебну Федерацію футболу Маріуполя. Очолив федерацію Іван Іващенко, син Костянтина Іващенка, який був гендиректором зводу "Азовмаш" та від 4-го квітня 2022-го року був гауляйтером Маріуполя після того, як росіяни тимчасово окупували українське місто.
- Тим часом у передчутті неминучого, тобто звільнення українського Маріуполя, росіяни почали готуватись до евакуації. Вивозити планують не лише окупаційні адміністрації, але й людей, які виявлять таке бажання.