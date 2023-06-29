Евакуація має два етапи, які залежать від ситуації на фронті. На останньому – росіян планують вивозити до Таганрога. Про це 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя.

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Як відбуватиметься евакуація окупантів

Окупанти в Маріуполі вже готуються до евакуації. Їхні плани були розроблені ще приблизно місяць тому, однак їх постійно оновлюють, зважаючи на ситуацію.

Готуються виїжджати самі, готуються вивозити людей – насамперед тих, які захочуть виїжджати, проросійських. Це вже не вперше. Минулого року, коли тривав Харківський та Херсонський наступ – відбувалось те саме,

– зауважив Петро Андрющенко.

Плани окупантів передбачають, що в першу хвилю вивозитимуть людей в бік Новоазовського району, який окупований ще з 2014 року. Там є достатня кількість баз відпочинку. Тобто росіяни рухаються за тим же сценарієм, як у Запорізькій області. Коли звідти почали вивозити людей в бік Бердянська з Пологів і Токмака.

Під час другої хвилі, якщо окупанти побачать, що ЗСУ рухаються до Новоазовська, тоді за планом переміщувати людей вже на територію Росії в район Таганрога.

"Незрозуміло, як таку кількість людей в принципі можна вивезти, де її можна розмістити. Ну але кого з них колись це хвилювало. Більше колаборанти думають, що робити їм самим – не залишитись, не дочекатись наших Збройних сил", – зазначив Андрющенко.

Чи евакуюватимуть українців примусово

Списки людей на евакуацію не складають. Окрім окупаційних адміністрацій, які будуть тікати. Це радше відбуватиметься в хаотичному добровільно-примусовому порядку. Через це і з'являються вкиди та залякування місцевого населення, зокрема у російських телеграм-каналах.

Проукраїнських людей лякають, мовляв, коли Маріуполь повернеться під контроль України, всіх людей на окупованих територіях посадять у в'язниці. Очевидно, це маячня.

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Росіяни не припиняють тероризувати місцевих

На жаль, в Маріуполі зараз посилюється терор місцевого населення. Окупанти дістались навіть до дітей та підлітків в пошуках партизанів.

Намагаються дістати радше їхніх батьків. Є така гіпотеза, що вони не можуть через обшуки знайти дорослих партизанів, тому що вони використовують дитячі гаджети для зв'язку з Україною,

– пояснив радник мера Маріуполя.

Тож росіяни хапають дітей, які їм трапляться. Особливо, якщо вони ходять групами, намагаючись щось знайти. Це показує як рівень страху окупантів, так і рівень репресій, на які вони готові піти.

"Ми постійно бачимо перекриті вулиці, побільшало патрулів, які понаїхали з поліції Санкт-Петербургу. Перевірки тривають, тривають, тривають", – наголосив Андрющенко.

Окупанти перевіряють всі автівки та людей там. Режим справді посилюється.

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