Евакуація має два етапи, які залежать від ситуації на фронті. На останньому – росіян планують вивозити до Таганрога. Про це 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя.
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Як відбуватиметься евакуація окупантів
Окупанти в Маріуполі вже готуються до евакуації. Їхні плани були розроблені ще приблизно місяць тому, однак їх постійно оновлюють, зважаючи на ситуацію.
Готуються виїжджати самі, готуються вивозити людей – насамперед тих, які захочуть виїжджати, проросійських. Це вже не вперше. Минулого року, коли тривав Харківський та Херсонський наступ – відбувалось те саме,
– зауважив Петро Андрющенко.
Плани окупантів передбачають, що в першу хвилю вивозитимуть людей в бік Новоазовського району, який окупований ще з 2014 року. Там є достатня кількість баз відпочинку. Тобто росіяни рухаються за тим же сценарієм, як у Запорізькій області. Коли звідти почали вивозити людей в бік Бердянська з Пологів і Токмака.
Під час другої хвилі, якщо окупанти побачать, що ЗСУ рухаються до Новоазовська, тоді за планом переміщувати людей вже на територію Росії в район Таганрога.
"Незрозуміло, як таку кількість людей в принципі можна вивезти, де її можна розмістити. Ну але кого з них колись це хвилювало. Більше колаборанти думають, що робити їм самим – не залишитись, не дочекатись наших Збройних сил", – зазначив Андрющенко.
Чи евакуюватимуть українців примусово
Списки людей на евакуацію не складають. Окрім окупаційних адміністрацій, які будуть тікати. Це радше відбуватиметься в хаотичному добровільно-примусовому порядку. Через це і з'являються вкиди та залякування місцевого населення, зокрема у російських телеграм-каналах.
Проукраїнських людей лякають, мовляв, коли Маріуполь повернеться під контроль України, всіх людей на окупованих територіях посадять у в'язниці. Очевидно, це маячня.
Петро Андрющенко про евакуацію росіян з Маріуполя: дивіться відео
Росіяни не припиняють тероризувати місцевих
На жаль, в Маріуполі зараз посилюється терор місцевого населення. Окупанти дістались навіть до дітей та підлітків в пошуках партизанів.
Намагаються дістати радше їхніх батьків. Є така гіпотеза, що вони не можуть через обшуки знайти дорослих партизанів, тому що вони використовують дитячі гаджети для зв'язку з Україною,
– пояснив радник мера Маріуполя.
Тож росіяни хапають дітей, які їм трапляться. Особливо, якщо вони ходять групами, намагаючись щось знайти. Це показує як рівень страху окупантів, так і рівень репресій, на які вони готові піти.
"Ми постійно бачимо перекриті вулиці, побільшало патрулів, які понаїхали з поліції Санкт-Петербургу. Перевірки тривають, тривають, тривають", – наголосив Андрющенко.
Окупанти перевіряють всі автівки та людей там. Режим справді посилюється.
Ситуація у Маріуполі: останні новини
- Росіяни у Маріуполі посилено готуються до оборони. Використовують власні фортифікаційні споруди. А бурятів, які перебувають у місті, почали тренувати безпосередньо на лініях оборони, які були зроблені на кордоні Маріуполя.
- Раптова "громадянська війна" в Росії також мала свій вплив на маріупольських колаборантів. Військові масово почали знімати готівку та скуповувати товари у магазинах. Зокрема, в черги поставали й кадирівці, які потім вирішили спішно тікати з міста. До слова, банкомати у магазинах раптово перестали працювати.
- Згадаємо ще одну приємну новину. 23 червня партизани в Маріуполі ліквідували чотирьох російських офіцерів. Вони оселились в приватному будинку поблизу Маріупольського морського порту.