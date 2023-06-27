Подібну "евакуацію" загарбники оголошували у Херсоні, коли він перебував в окупації. Росіяни продовжують вивозити українців якомога далі від рідних домівок.

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Окупанти готують "евакуацію" в Маріуполі

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів про чергову "евакуацію" на тимчасово окупованих територіях.

Ну, власне, без коментарів. Росіяни та мра*ота готує евакуацію Маріуполя та району. "Паники нєт"(с) просто нємного "трєвожно"(с). Хорошо,

– написав Андрющенко.

Загарбники планують "сортувати" українців за категоріями та розміщувати на територіях Росії та квазіреспубліки у Донецькій області.



Окупанти готують "евакуацію" з Маріуполя / Фото Петра Андрющенка

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