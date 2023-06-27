Подобную "эвакуацию" захватчики объявляли в Херсоне, когда он находился в оккупации. Россияне продолжают вывозить украинцев как можно дальше от родных домов.
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Оккупанты готовят "эвакуацию" в Мариуполе
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал об очередной "эвакуации" на временно оккупированных территориях.
Ну собственно без комментариев. Россияне и мра*ота готовят эвакуацию Мариуполя и района. "Паники нет"(с) просто немного "тревожно"(с). Хорошо,
– написал Андрющенко.
Захватчики планируют "сортировать" украинцев по категориям и размещать на территориях России и квазиреспублики в Донецкой области.
Оккупанты готовят "эвакуацию" из Мариуполя / Фото Петра Андрющенко
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Кратко о жизни в оккупированном Мариуполе
- Более 2 недель назад россияне в местных школах Мариуполя начали проверять детей. Оккупанты останавливали несовершеннолетних и смотрели их гаджеты, пытаясь разоблачить родителей с проукраинской позицией, причастных к местному сопротивлению.
- В то же время, захватчики продолжают терроризировать и издеваться над местным населением. Житель города рассказал, что кадыровцы изнасиловали и убили девочку в одном из мариупольских хостелов.
- Кроме того, в городе нарастает денежная паника – не только местное население спешит снять свои сбережения, но и оккупанты. Это привело к огромным очередям у банкоматов. Кадыровцы начали массово покидать город, а в магазинах перестали работать терминалы.
- Также в Мариуполь стал чаще приходить "хлопок". В этот раз украинские партизаны нанесли удар по оккупантам в районе Мариупольского порта. Тогда на концерт Кобзона отправили не менее 4 российских офицеров.