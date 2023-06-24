Внезапно в городе начали закрываться обменники, а в магазинах и к банкоматам образовались километровые очереди. При этом свои денежки спешат снять и оккупационные войска.

Достойно внимания Оккупанты – что с лицом: партизаны возле порта Мариуполя ликвидировали российских офицеров

Кадыровцы бегут из города

Более того, сообщают, что кадыровцы не только снимают наличные в банкоматах, но и спешно покидают город.

Тем временем в Мариуполе: закрываются обменники, километровые очереди в магазинах, к банкоматам очереди из вояк, кадыровцы спешно покидают город,

– говорится в сообщении "Мариуполь. Сопротивление".



Очереди в банкоматы в Мариуполе / Телеграм-канал "Мариуполь.Сопротивление"

В Мариуполе царят панические настроения

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил, что в магазинах города внезапно перестали работать терминалы.

Также он показал скриншот из паблика поселка Мангуш Мариупольского района. Там местным рекомендуют готовиться к неопределенным временам: заправить с запасом автомобили, менять российские "деревянные" на доллары, а также сделать запас продуктов, воды и лекарств.

Однако, что интересно, курс валют в Мариуполе внезапно взлетел. По состоянию на 15:36 он был зафиксирован на уровне 110 рублей к 1 доллару.

Также люди внезапно начали интересоваться, можно ли уехать в Россию. Однако, согласно скриншоту, – нет.

Некоторые даже шутят, что лучше сейчас "сидеть в тылу", имея в виду, очевидно, беспорядки на болотах.

Обратите внимание! После якобы удара по вагнеровцам Евгений Пригожин заявил, что 25 тысяч вагнеровцев готовы идти "разбираться". Впоследствии в ЧВК "Вагнера" заявили, что гражданская война началась. Путин уже признал, что потерял контроль над Ростовым. Однако уже вечером в субботу Пригожин заявил, что разворачивает колонны и возвращается в полевые лагеря.