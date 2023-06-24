Раптово у місті почали закриватися обмінники, а в магазинах та до банкоматів утворилися кілометрові черги. При тому свої грошики поспішають зняти й окупаційні війська.
Варте уваги Окупанти – що з лицем: партизани біля порту Маріуполя ліквідували російських офіцерів
Кадирівці тікають з міста
Ба більше, повідомляється не лише про те, що кадирівці знімають готівку у банкоматах, а й спішно покидають місто.
Тим часом в Маріуполі: закриваються обмінники, кілометрові черги в магазинах, на банкоматах черги з вояк, кадировці спішно покидають місто,
– йдеться у дописі "Маріуполь. Спротив".
Черги до банкоматів у Маріуполі / Телеграм-канал "Маріуполь.Спротив"
У Маріуполі панують панічні настрої
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко також повідомив, що у магазинах міста раптово перестали працювати термінали.
Також він показав скриншот з пабліку селища Мангуш Маріупольського району. Там місцевим рекомендують готуватися до невизначених часів: заправляти з запасом автомобілі, міняти російські "дерев'яні" на долари, а також зробити запас продуктів, води та лікарств.
Однак, що цікаво, курс валют у Маріуполі раптово злетів. Станом на 15:36 його зафіксували на рівні 110 рублів до 1 долара.
Також люди раптово почали цікавитися, чи можливо виїхати до Росії. Однак, згідно зі скриншотом – ні.
Дехто навіть жартує, що краще наразі "сидіти в тилу", маючи на увазі, вочевидь, заворушення на болотах.