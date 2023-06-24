Раптово у місті почали закриватися обмінники, а в магазинах та до банкоматів утворилися кілометрові черги. При тому свої грошики поспішають зняти й окупаційні війська.

Варте уваги Окупанти – що з лицем: партизани біля порту Маріуполя ліквідували російських офіцерів

Кадирівці тікають з міста

Ба більше, повідомляється не лише про те, що кадирівці знімають готівку у банкоматах, а й спішно покидають місто.

Тим часом в Маріуполі: закриваються обмінники, кілометрові черги в магазинах, на банкоматах черги з вояк, кадировці спішно покидають місто,

– йдеться у дописі "Маріуполь. Спротив".



Черги до банкоматів у Маріуполі / Телеграм-канал "Маріуполь.Спротив"

У Маріуполі панують панічні настрої

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко також повідомив, що у магазинах міста раптово перестали працювати термінали.

Також він показав скриншот з пабліку селища Мангуш Маріупольського району. Там місцевим рекомендують готуватися до невизначених часів: заправляти з запасом автомобілі, міняти російські "дерев'яні" на долари, а також зробити запас продуктів, води та лікарств.

Однак, що цікаво, курс валют у Маріуполі раптово злетів. Станом на 15:36 його зафіксували на рівні 110 рублів до 1 долара.

Також люди раптово почали цікавитися, чи можливо виїхати до Росії. Однак, згідно зі скриншотом – ні.

Дехто навіть жартує, що краще наразі "сидіти в тилу", маючи на увазі, вочевидь, заворушення на болотах.

Зверніть увагу! Після начебто удару по вагнерівцях Євгеній Пригожин заявив, що 25 тисяч вагнерівців готові йти "розбиратися". Згодом ПВК "Вагнера" заявила, що громадянська війна розпочалася. Путін вже визнав, що втратив контроль над Ростовим. Однак уже ввечері суботи Пригожин заявив, що розвертає колони і повертається у польові табори.