Соответствующее видео уже обнародовали в сети, информирует 24 Канал. Пригожин успел поплакать, что его наемников "подло обманули".

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Что известно об ударе России по вагнеровцам

Пригожин заявил, что был нанесен ракетный удар по тылам ЧВК "Вагнера" со стороны вооруженных сил России.

Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК "Вагнера". Много жертв. По информации бойцов-очевидцев, удар был нанесен с тыловой стороны, то есть нанесен военными минобороны России,

– пожаловался глава наемников.

Пригожин жалуется, что его и бойцов "подло обманули" и "пытались лишить возможности защищать свои дома".

"Мы были готовы пойти на уступки минобороны, сдать оружие, найти решение, как мы будем дальше защищать страну. Но эти мразоты не успокоились. Сегодня, видя, что мы не сломаны, они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло очень много бойцов. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами", – пригрозил глава вагнеровцев.

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Пригожин объявил войну минобороны России

Кроме того, Пригожин обратился к Шойгу и Герасимову. Он спросил, кто ответит "за геноцид российского народа". Однако Следственный комитет России о получении каких-либо заявлений от главы вагнеровцев не сообщал.

Мы разберемся с теми, кто уничтожает российских солдат и вернемся на фронт,

– такими словами Пригожин заявил о начале вооруженного конфликта с военным руководством России.

По словам Пригожина, так называемый совет командиров ЧВК "Вагнера" принял решение: "зло, которое несет военное руководство России, должно быть остановлено".

"Они пренебрегают жизнью солдат, они забыли слово "справедливость", и мы вернем ее. Поэтому те, кто уничтожал сегодня наших ребят, и десятки тысяч жизней российских солдат, будут наказаны. Я прошу никого не совершать сопровождение. Иначе мы будем считать, что это угроза и будем унижать немедленно, включая любые блокпосты и авиацию", – запугал глава наемников.

Пригожин добавил, что после того, как вагнеровцы закончат с российским руководством, они вернутся на фронт.

Президентские власти, правительство, МВД, росгвардия и другие структуры будут работать дальше. Мы разберемся с теми, кто уничтожает российских солдат и вернемся на фронт,

– подытожил он.

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