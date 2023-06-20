Об этом говорится в актуальном отчете Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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В ведомстве напомнили, что 19 июня Пригожин заявил, что ожидает ответа от минобороны России относительно контракта собственной разработки, который он передал в министерство за 3 дня до этого.

Это последовало за ультиматумом со стороны минобороны России в адрес "Вагнера" и других "добровольческих формирований" о подписании контрактов до 1 июля 2023 года.

Очень вероятно, что это еще одна намеренная попытка подорвать авторитет официальных военных властей. Тон Пригожина по поводу минобороны стал однозначно конфронтационным. Минобороны почти наверняка считает это крайне неудачным моментом, когда оно борется с контрнаступлением Украины,

– отмечают в Минобороны Британии.

Обратите внимание! Минобороны России издало приказ, что все наемники должны подписать контракт с военным ведомством России. Однако главарь вагнеровцев Пригожин заявил, что его боевики не подпишут контракты. По его словам, приказы Шойгу должны распространяться исключительно на министерство обороны.

Кратко о конфликте: