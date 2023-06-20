Про це йдеться в актуальному звіті Міністерства оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Дивіться також Потролив дідівські фразочки Путіна: чому Кремль досі не ліквідував Пригожина

У відомстві нагадали, що 19 червня Пригожин заявив, що очікує на відповідь від міноборони Росії щодо контракту власної розробки, який він передав до міністерства за 3 дні до цього.

Це послідувало за ультиматумом з боку міноборони Росії на адресу "Вагнера" та інших "добровольчих формувань" про підписання контрактів до 1 липня 2023 року.

Дуже ймовірно, що це ще одна навмисна спроба підірвати авторитет офіційної військової влади. Тон Пригожина щодо міноборони став однозначно конфронтаційним. Міноборони майже напевно вважає це вкрай невдалим моментом, коли воно бореться з контрнаступом України,

– зазначають у Міноборони Британії.

Зверніть увагу! Міноборони Росії видало наказ про те, що всі найманці мають підписати контракт із військовим відомством Росії. Однак ватажок вагнерівців Пригожин заявив, що його бойовики не підпишуть контракти. За його словами, накази Шойгу мають поширюватись виключно на міністерство оборони.

Коротко про конфлікт: