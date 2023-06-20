Напередодні Пригожин потролив Путіна, ці його дідівські заяви: "говориш про мене, переводиш на себе". Це з дитинства, усі ці "гумові сідниці" і так далі. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.
Варте уваги Навіть мертвим буде небезпечним, – Гудков сказав, чи наважаться в Росії ліквідувати Пригожина
Пригожин не є самостійним
Подейкують, що Пригожин може запустити процес розвалу Росії. Безумовно, це станеться – або з Пригожиним, або без нього. Та йдеться про дуже далеку перспективу.
"Росія має ослабнути настільки, щоб суб'єкти зрозуміли: без Москви, куди вони відправляють левову частку своїх бюджетів, куди стікаються усі доходи від ресурсів, що видобуваються у Росії, їм буде простіше, у них буде власна незалежність та економіка", – відзначив політтехнолог.
Але для цього потрібно:
- створити й запустити дуже потужну рушійну силу всередині Росії;
- щоб декілька регіонів одночасно почали боротися.
Ті, хто думають, що зі зникненням Путіна Росія кудись зникне… Куди подінуться десятки тисяч силовиків, ФСБ-шників, прокурорів, криміналітет, 80 олігархічних кланів? Вони одразу скажуть: "Давайте нам ще одного плішивого, якогось непримітного, але керованого",
– запевнив Тизенгаузен.
Так само олігархи колись за ручку привели до влади Путіна. На думку політолога, передумов розвалу Росії у найближчому майбутньому немає.
Відтак вистава, яку зараз грає Пригожин, є контрольованою. Якби це було не так, він би не ходив і не стукав у віконце міноборони.
Якась керована міна, статуетка, стискання руки, новачок – і Пригожина немає. У Росії це практикується давно, не з такими справлялися. На жаль, памятаємо жахливу трагедію, коли Нємцова прямо біля Кремля застрелили. Де завгодно його дістануть і знищать, якщо буде поставлене таке завдання,
– акцентував політтехнолог.
Щоб цього не сталося, Пригожину треба захопити якусь територію й повністю її мілітаризувати під себе. Але все одно його з повітря можуть знищити, спецоперацію по ньому оголосити і так далі.
"Я не бачу самостійної фігури Пригожина і не бачу, що це не контрольований процес. Мені здається, абсолютно усе контролюється та керується", – зауважив Тизенгаузен.
Так, Пригожину дозволено робити деякі випади у бік Путіна, як і Ігорю Гіркіну. Якби останній був самостійним, критикував диктатора і не контролювався з Кремля або ФСБ, його давно б вбили.
"Тому вистава, вистава і ще раз вистава", – підсумував політтехнолог Борис Тизенгаузен.
Чому Пригожин відмовився коритися Путіну
- Суперечки всередині російського військово-політичного керівництва вже загрожують існування самої держави-агресорки. Протистояння міноборони на чолі з Сєргєєм Шойгу та очільника вагнерівців Євгена Пригожина триває. і з кожним днем градус тільки зростає.
- У конфлікт втрутився вождь Кремля Владімір Путін. Але вийшло лише бути "посланим".
- Як це трапилося та до чого може призвести – читайте у матеріалі.