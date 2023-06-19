Протистояння російського міністерства оборони на чолі з Шойгу та Пригожина набуває загрозливого для існування Росії масштабу. Російський опозиційний блогер та аналітик Майкл Накі розповів, як взагалі це трапилося та до чого може призвести.

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Ультиматуми ватажків Путіна і відмова Пригожина

Нещодавно Шойгу оголосив ультиматум Пригожину: до 1 липня всі добровольчі з'єднання, (в тому числі вважається ПВК "Вагнера") мають підписати контракт із міністерством оборони Росії. На це Пригожин відповів відмовою і сказав, що нічого не підписуватиме – ні він, ні його бійці. І тут у ситуацію був змушений втрутитися Путін.

Загалом у нинішній російській ієрархії Володимир Путін перебуває в тому становищі, де він визначає, що робитимуть ті чи інші люди. Тобто він диктатор, усі мають підкорятися його наказам. Диктатура працює доти, доки кожен її елемент вірить у те, що не можна не підкорятися наказам диктатора. Путін втрутився у цей конфлікт і наказав Пригожину підписати контракт із міністерством оборони.

Зробив він це на нараді з воєнкорами. Тобто двох тлумачень не може бути. Це пряме питання про ПВК та пряма відповідь про ПВК. Фактично Путін наказав Пригожину підписати контракт із міністерством оборони.

Пригожин думав добу та фактично "послав" Путіна, сказавши, що нічого підписувати він не буде.

Отже, цей конфлікт виходить у якусь неймовірну площину. Пригожин уже не каже, що цар добрий, а бояри погані, що Володимир Путін – молодець, а Шойгу – козел, з яким не можна комунікувати. Ні, він особисто відмовляє Путіну.

Чому Путін не полюбляє втручатися у внутрішні конфлікти своїх посіпак

Отже, було велике засідання Володимира Путіна із воєнкорами. Там багато чого обговорювалося. Володимир Путін ніс багато маячні. Цілком очевидно, що він не уявляє військової ситуації. Очевидно для будь-якого росіянина, в тому числі для того, який за Путіна, наголошує Майкл Накі.

Путін у відповідь на одне із питань став арбітром у конфлікті Пригожина та Шойгу.

Чому Володимир Путін не дуже любить втручатися у внутрішні конфлікти еліт Справа в тому, що Путін вважає, що він такий арбітр, якого можна ставити лише в крайньому випадку. Коли він допомагає тій чи іншій стороні, він посилює чи послаблює якусь із них. Тим самим даючи їй велику кількість сили та влади. Тому він вважає за краще, щоб усі гризлися один з одним самостійно, без його участі. І щоб без його втручання.

Ця гризня міністерства оборони РФ з Пригожиним відбувалася довгі місяці, в межах якої зі змінним успіхом перемагала та чи інша сторона.

Пригожин нив про боєприпаси. Шойгу ігнорував, продовжував не надсилати стільки боєприпасів, скільки хотів Пригожин. Пригожин там щось висловлював, репетував. Загалом всіляко привертав до себе увагу.

І навіть вступав у протистояння з міноборони. У справжній бій – стрілецький бій з міністерством оборони... і захопив російського підполковника.

На цьому етапі міністерство оборони та Шойгу із Герасимовим вирішили, що це вже too much. Це занадто. Що не повинно бути збройних сутичок. Існує велика збройна група, не підконтрольна російській армії. А від такого небезпечного елемента потрібно позбавлятися. Ще тоді, на перших етапах, була версія, якої дотримувався і Накі, що міністерство оборони спробує просто поглинути “Групу Вагнера”. Ну, тобто, сказати, окей, група "Вагнера", але ви воюєте під нашим командуванням. Тобто ми віддаємо вам накази, ви їх виконуєте, ви повинні безпосередньо нам підкорятися. Під цим соусом мали відсторонити від цієї ролі Пригожина.

Власне, цей маневр міноборони Росії зараз намагається провернути. Заступник Шойгу вийшов буквально з наказом, що до 1 липня угруповання "Вагнера", зокрема, має це зробити. Про що повідомив і Пригожин, показуючи документи, де написано, що їх це також стосується. Пригожин відповів відмовою. І не просто відповів відмовою, а вибухнув цілою плеядою постів своїх товаришів із "Вагнера", які поливали Шойгу лайном.

У чому проблема цієї ситуації для Шойгу? Тут не можна це просто проігнорувати, не можна просто відкотити назад, бо це була вже офіційна вимога, офіційний наказ. І якщо Пригожин його не виконує, то міністерство оборони стає просто недієздатним. Всі солдати, всі добровольчі підрозділи і взагалі всі люди в Росії бачать, що міноборони Росії не контролює групу "Вагнера" і нічого з нею не може вдіяти. І на цьому етапі, на думку Накі, міноборони вирішило звернутися безпосередньо до Путіна і попросити його втрутитися в цю ситуацію.

Вони вважали, що Путін, якого Пригожин підкреслено хвалить у своїх зверненнях, говорив, що виконує всі вказівки Путіна, що він "цар і бог, ми готові робити все, що він скаже". Путін сказав, що Пригожин зобов'язаний підкоритися, підписати контракт з міністерством оборони Росії. Пригожин відповів не одразу. Спочатку він взяв час подумати.

Це протистояння здається дуже перспективним із погляду нинішньої війни. Чим більше суперечок усередині російських військ, тим складніше їм воювати, тим більше ризиків з'являється і тим більша ймовірність масштабного зіткнення безпосередньо групи "Вагнера" та міністерства оборони Росії. Мовиться про фізичну сутичку, коли міноборони РФ спробує, "втихомирити" вагнерівців силою, а ті чинитимуть опір.



Скільки людей постраждає у цьому зіткненні, сказати складно, але якщо міністерство оборони Росії на це піде, то, звісно, воно вийде переможцем. Тому завдання Пригожина лише одне — максимально показувати, що він не здасться так просто, щоб ризики для Шойгу, в тому числі репутаційні, були настільки високі, що він, Пригожин, залишався б недоторканним.

І Пригожин думав. І ось з'явилася його відповідь на пропозицію Путіна.

Заява Пригожина – наводимо мовою оригіналу для кращого ефекту:

"Когда Родина попала в беду, когда была нужна помощь ЧВК "Вагнер" и мы все пришли ее защищать, то Президент пообещал нам все социальные гарантии. Я готов обеспечивать бойцов ЧВК "Вагнер", но сегодня я есть, а завтра меня нет.

И поэтому, безусловно, государство должно участвовать в социальных гарантиях для ветеранов, для бойцов, которые выполнили задачу. Поэтому когда мы начинали участвовать в этой войне, то никто не говорил, что мы обязаны будем заключить договоры с Министерством обороны. Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет.

Что касается социальных гарантий, я думаю, что Государственная дума и Президент найдут компромиссное решение, при котором и социальные гарантии получат, и документы как участники боевых действий. Потому что обычно участник боевых действий получает человек, который уже ушел из зоны СВО, либо ранен, либо получает его семья, потому что он убит. У меня 20 тысяч убитых, они тоже должны заключить контракт с Министерством обороны? Сегодня мы воюем, нам сказали заключить контракт с Министерством обороны. С кем завтра нам скажут заключать контракт? Поэтому я думаю, что решение будет найдено, а контракт мы в любом случае заключать не будем.

Министерство обороны — это важный государственный орган, важная структура. Но если она приватизирована группой частных лиц, то это не значит, что мы должны участвовать в этом преступлении".

Ще раз, давайте процитуємо: "Ніхто з бійців ПВК "Вагнер" не готовий йти знову шляхом ганьби, і тому ніхто не укладатиме договори". Ще один фрагмент: "Тому я думаю, що рішення буде знайдено, а контракт ми в жодному разі не укладатимемо".

Тобто тут Євген Пригожин вже прямо опирається волі Володимира Путіна. Він уже не готовий підписувати цей контракт, що є прямим розпорядженням президента Росії.

Це створює багато проблем для пропагандистів. Якщо раніше можна було говорити, що "та ви чого, Пригожин за Путіна, Пригожин за російську армію, він просто проти корумпованих генералів та бюрократів", то тепер Пригожин проти Путіна. Пригожин відмовляється підкорятися Володимиру Путіну, – наголошує Накі.

Те, що робив Пригожин ще раніше, коли відмовився підкоритися Шойгу, називалося "військовий заколот", на що звертав увагу й терорист Гіркін. Але те, що він робить зараз, це вже публічний заколот. Тобто він відмовляє Путіну в управлінні державою. Він каже, що слово Путіна не є визначальним для нього. Це безпосередньо суперечить суті диктатури і створює низку проблем.

Проблема перша для Путіна

Він уже втрутився у цей конфлікт. Тобто він уже не залишився осторонь. Він вибрав бік і сказав своє вагоме, як йому здається, слово. Для еліт це виглядає так, що Путін став регулятором у цьому конфлікті та, власне, зробив ставку. Проте, знову ж таки, для еліт очевидно, що Пригожин перебив цю ставку. Він сказав: "Ні, я не збираюся цього робити, і те, що це сказав Путін, для мене не має жодного значення".

І в цьому контексті, якщо Путін це проковтне і не зможе примусити Пригожина до того, щоб той виконував наказ міністерства оборони Росії та наказ самого Путіна, тоді він, Путін, слабкий. Інші еліти, дивлячись на це, почнуть розуміти, що реальна влада, яку має Путін, випаровується на очах. І тому диктатору дуже не хотілося б припускати, що його розпорядження було проігноровано.

Він поставив себе в дуже незручне становище. Однак що можна зробити для того, щоб змусити Євгена Пригожина? Не так багато варіантів.

Перший – фізичний. Це коли міністерство оборони РФ вламується у той табір, де стоїть група "Вагнера" та бере в полон Пригожина. Затримує його і відвозить до в'язниці за непокору. А потім військовий трибунал.

Це було б найкращим для Путіна варіантом із погляду втримання власної влади. Бо з владою велика проблема, особливо в диктатурах. Вони розвалюються в той момент, коли люди довкола починають розуміти, що вся диктатура стоїть на тому, що всі домовилися, що вони підкоряються одній людині.



Він управляє з допомогою страху, а непокора призводить до наслідків. Якщо цих наслідків немає, то питання непокори стає все більш актуальним для ширшого кола осіб. І тому варіант із фізичною реакцією це, по суті, для збереження єдності диктатури єдиний можливий варіант.

У чому проблема з цим варіантом?

Його здійснення. Скільки людей у російській армії будуть готові піти воювати безпосередньо з Пригожиним? Чи солдат, якому віддано наказ стріляти в групу "Вагнера", виконає цей наказ?

Ми вже бачили, що ні, і не завжди. Ми бачили, що 17 травня, коли міністерство оборони РФ зійшлося з групою "Вагнера", досить швидко якимось чином Пригожину вдалося захопити російського підполковника, а бій було зупинено. Ми не знаємо, скільки там було вбито чи поранено російських солдатів. Однак, судячи з усього, міноборони РФ не було готове до того, щоб протистояти Пригожину на повну потужність.

У цьому контексті є великі ризики для Шойгу, що солдати відмовляться, піднімуть заколот, приєднаються до Пригожина. Ну, і загалом, велика м'ясорубка між вагнерівцями та міністерством оборони РФ виглядатиме для внутрішньої аудиторії не дуже добре. Уявіть, якщо завтра з'являються новини, що групу "Вагнера" визнано бунтівним угрупуванням, зрадниками, і війська Росії воюють уже з ними, а не з Україною. Ну, точніше, вже не лише з Україною, а й з вагнерівцями?

Тут, звісно, питання, наскільки вагнерівці будуть готові померти за Пригожина. Це теж питання відкрите, бо на словах вони всі, звичайно, готові мати рідну продати.

Якщо справді прийдуть регулярні частини міноборони РФ і скажуть здавайте Пригожина, то, цілком ймовірно, велика кількість цих вагнерівців скажуть: "Так, звичайно, навіщо нам цей Пригожин, слухайте, ми не збираємося за нього воювати. А тим більше, якщо можна укласти контракт з вами, і отримувати там ті самі гроші, та ще й якісь виплати потім..."

Тому, питання фізичного протистояння відкрите. Однак Пригожин всією своєю діяльністю намагається показати, що він "не заляканий", а якщо треба буде, то він готовий застосувати силу. Таким чином, він уже відбив атаку кадирівців на себе, буквально через своїх командирів, сказавши, що ми готові до пролиття крові, і до цього відбив атаку міністерства оборони РФ, відійшовши з позицій в Бахмуті.

Тобто завдання Пригожина зараз, і це досить логічний розрахунок, на думку Накі, показати, що він найбожевільніший хлопець у кімнаті, і що з ним не варто жартувати, і не слід намагатися його до чогось примушувати.

Варіант другий. Зробити вигляд, що цього не було

Путін може зробити вигляд, що насправді і наказ міноборони, і власне його слова неправильно зрозуміли. А насправді російська влада не дуже зацікавлена у тому, щоб Пригожина якимось чином ставити під контроль. Мовляв, коли Пригожин сказав, що соціальні гарантії вони самі покриють, то ніби й не треба нічого: "Ми ж хотіли просто соціальні гарантії, а от раз їм не треба, то й не треба".

Чи купиться на це населення? Так звичайно. Населення купиться на будь-що. Тобто громадяни Росії, які підтримують війну і яких і можна називати "населенням", скажуть: " окей, так сказали по телевізору, отже, так воно й було",

– переконаний російський опозиційний блогер.

Але ось у чому проблема: еліти на це не купляться. Еліти дуже уважно спостерігають за цим протистоянням. Тому що їм важливо розуміти, наскільки Путін контролює ситуацію, наскільки можна прогнути його. Адже більшість путінських еліт незадоволена тим, що відбувається.

Промілітарні еліти незадоволені тим, що Росія не так воює, і що замість того, аби захоплювати Київ, Росія обороняє Білгородську область. І то не завжди вдало. Тому ці еліти дивляться уважно з надією побачити проблиск того, що Путіна можна буде продавити щодо загальної мобілізації, воєнізації всієї Росії і так далі. А якщо не продавити, то замінити на когось іще, хто продавити зможе.

Але є й інша частина еліт, куди масштабніша, яка незадоволені тим, що відбувається не тому, що вони хочуть більше війни, а тому, що вони взагалі війни не хочуть. Знову ж таки, не з моральних міркувань – їм начхати на Україну, їм начхати на українських громадян. Просто їм не подобається те, що їхнє власне благополуччя та їхні власні можливості сильно скоротилися.

У Росії максимальний відтік доларових мільйонерів у світі (насправді – ні, Росія лише на 2-мі місці (8 500 осіб), на першому – Китай (10 800 товстосумів). А багатії, які залишаються в Росії, ось ці елітні кола позбавлені можливості подорожувати до своїх улюблених місць, тому що не дуже люблять у Росії жити, вони полюбляють жити на Заході. Також вони позбавлені можливості відправляти своїх дітей за закордон і позбавлені своєї нерухомості, навіть активів.

І перед ними постає очевидний вибір, тому що, зрозуміло, що якщо Путін ослабне, то можна або його продавити на "все, зав'язуй, Володимире Володимировичу", а можна замінити його на когось ще, хто зможе забезпечити їм вихід із цієї ситуації, хто виб'є для них європейські гарантії безпеки за умови демократизації Росії, наприклад, ну і виведення військ з території України.

Тому еліти дуже уважно спостерігають за кожним словом Путіна, за кожним кивком Путіна, за кожною дією Путіна та за реакцією людей на дії Путіна. І тому, якщо Путін відскочить і скаже, я не те мав на увазі і взагалі, хай Пригожин робить, що хоче, чи просто промовчить і проігнорує відмову Пригожина підкоритися, то це буде сигналом для еліти.

Це не означає, що післязавтра вони його знесуть, але це означає, що на цих терезах, які весь час перед ними, слабкість Путіна переважуватиме дедалі більше. І вони все більше думатимуть, де і в який момент цієї слабкості завдати удару для того, щоб вирішити, власне, поставлені завдання.

Третій варіант – назад до Африки

Він, мабуть, влаштує обидві сторони. Пригожин бере частину своїх головорізів і з ними їде до Африки, а інших головорізів віддає Шойгу, і проблема вагнерівців назавжди зникне з життя Пригожина.

Чим поганий цей варіант? Недовірою. У цій системі всі одне одному не довіряють. Пригожин не впевнений, що навіть якщо між ним і Путіним буде досягнуто такої угоди, а з Шойгу він жодних угод не буде укладати, він не впевнений, що це буде реальна угода.

Він не впевнений, що його не кинуть, не обдурять, що його не вб'ють по дорозі до Африки, що його не вб'ють у самій Африці, або не вб'ють переговорники, які прийдуть від федеральної влади. І в цьому контексті, довіра дедалі більше руйнується.

Що цікаво, Пригожин почав підвищувати ставки. Це сталося до конференції Путіна, але це очевидне підвищення ставок. Пригожин не просто відмовився виконувати наказ міністерства оборони РФ, але почав набирати свою власну армію.

Він буквально розповів, що група "Вагнера" є альтернативою міністерству оборони РФ, і добровільні з'єднання можуть прийти до них, до "Вагнера", і записатися до них, і з ними укласти контракт, а він, Пригожин, буде їх "кришувати".

Тобто буквально Пригожин не просто відмовляється підкорятися, а намагається на випадок протистояння з російською армією збільшити чисельність своїх бійців.

Звідки Пригожин візьме боєприпаси – теж цікаве питання.

Майкл Накі нагадує повідомлення підполковника Веневітіна, який розповідав як вагнерівці крали танки, і військових, і різні боєприпаси, і техніку. Ба більше, такі повідомлення надходять і з інших ділянок фронту. Принаймні польові командири РФ скаржилися на те, що "вагнерівці" використовують, власне, підрозділи цих самих польових командирів для власних цілей. Тому масштаб банди "Вагнера", яка може почати ще більше красти у міністерства оборони РФ, величезний. Тому тримати Пригожина на голодному пайку не дуже зручно.

Ба більше, Пригожин, судячи з розповідей Кадирова, досі постачає харчування всім бійцям російської армії. Ну, тобто якщо Пригожин перестане це робити, то це буде ще одне логістичне пекло для російської диктатури.

І вся ця міжусобна війна дуже на руку ЗСУ. Адже Пригожин може почати здавати якісь позиції Україні. Це конфронтація Пригожина проти всіх інших. Він зробив ставку на власне відчайдушність і на те, що Росія не зможе йому протистояти, якщо він постійно підвищуватиме градус і постійно показуватиме, що для нього не проблема вступити в бій з російською армією, з кадировцями з ким завгодно ще, і це зараз його основна ставка.

Проблема нікуди не дінеться, вирішувати її доведеться російській владі, але, ось як вона її вирішуватиме і наскільки це буде, скажімо так, впливати на російських військових, які за всім цим спостерігають, наскільки це впливатиме на російські еліти, наскільки це буде впливати на пропагандистів і на картинку, що подається з телевізора – покаже час.

Треба показувати росіянам, що насправді війна навіть не в інтересах російського населення, яке виступає за її продовження. Варто демонструвати росіянам, що фактично різні групи ділять між собою ресурси, знищуючи іншу державу, тому ця війна не лише злочинна, аморальна і не лише всі її учасники повинні бути притягнуті до відповідальності, але й навіть ті, хто чекає на цю війну, навіть ті, хто прагне її, навіть ті, кому вона подобається, хто там щось співає про "Новоросію", "русскій мір", навіть ці люди, якщо вони уважно придивляться, побачать, що їхні цінності, погляди та їхні ідеї взагалі нікого не хвилюють, ні у владі, ні у Пригожина, ні тим більше в Кадирова.