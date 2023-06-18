Проте за повідомленнями росЗМІ, його нахабна поведінка вже дістала російських генералів і вони нібито планують ліквідувати ватажка ПВК "Вагнера". Однак російський опозиційний політик Геннадій Гудков зазначив, що Пригожин вже повністю знищив репутацію міноборони Росії. Про це він розповів 24 Каналу.

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Стане героєм

Для генералітету він дійсно становить небезпеку, але питання про знищення Пригожина складніше, ніж може вдаватись.

Вони його навіть вбити не можуть, тому що буде ще гірше. Якщо, звичайно, вони не спровокують, щоб Пригожин загинув на полі бою. Для них це єдиний варіант позбутися його,

– припустив опозиційний політик.

Пригожин прямо говорить генералам, якщо вмієте воювати, приїжджайте на фронту і покажіть це. Він демонструє їм, що сам їздить на лінію фронту, що його бійці наступають та воюють краще, ніж військові регулярної армії.

В нього така риторика, що, мовляв, так у ПВК "Вагнера" є втрати, але й вони мають результати. А чого досягли генерали з міноборони? Вони лише сидять у своїх кріслах та судять по становищу на фронті з карт. До того ж ще й розікрали російську армію.

"Саме тому генерали не мають жодної аргументації проти звинувачень Пригожина. І якщо його вб'ють чи засудять, він стане героєм", – наголосив Гудков.

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Не хочуть чіпати

А не за горами військова поразка Путіна. І що тоді відповість російський народ, який "топить" за війну? Був один герой – нікого не щадив, нікого не боявся, сам керував своїми бійцями, так і його вбили. І будуть вважати винними у всьому тих самих генералів.

Пригожин навіть мертвий буде для них небезпечнішим, ніж живий. Якби раптом з ним щось трапиться. Якщо було б інакше, його б давно вбили. А якщо він їздить по Росії, то сварить генералів, які вміють лише красти, це означає, що його не хочуть чіпати,

– зауважив російський опозиціонер.

До того ж Пригожин має "дах" – це Владімір Путін. Якби ватажок ПВК "Вагнера" не мав підтримки російського диктатора, то він для всіх був би пустим місцем. А якщо має, то, щоб не верещав Шойгу та не шумів Герасимов, з ним будуть рахуватись.

Зверніть увагу! Російські еліти все більше схиляються до того, щоб припинити війну проти України. Після багатьох поразок Росії, оточення Путіна вже мріє про "заморозку" конфлікту. Однак він сам збирається "воювати" до міфічної "перемоги". Водночас Пригожин, який набирає з кожним днем політичної ваги, також вважає, що війна має продовжуватись. Ба більше, він наполягає на запровадженні в Росії воєнного стану.

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