Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що здивований діями Шойгу, який чекав 15 місяців війни, щоб нарешті розв'язати питання з "добровольцями", що воюють в Україні.
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Повний бардак
Він наголосив, що відповідно до російського законодавства в країні-агресорці не може існувати жодних приватних військових компаній. Адже в кримінальному кодексі Росії існує пряма заборона на їхнє існування, це є "кримінальним злочином і карається 359 статтею Кримінального кодексу: 7 років за створення такого формування та 8 років за участь в ньому.
Тому Пригожин сам собі "наговорив" вже на 15 років, а також всім його вагнерівцям. ПВК Пригожина з точки зору російського законодавства є справжньою бандою – незаконне військове формування,
– наголосив ексспівробітник КДБ.
Така ситуація, коли Пригожин зі своїм ПВК "Вагнера" вчинив повне безладдя на фронті, не могла вже довше тривати. Тому в минулому році держдума Росії ухвалила закон про військовий обов'язок і зокрема закон про "добровольчі формування", які мали увійти до складу збройних сил країни-агресорки.
І нарешті до Шойгу дійшло, що міноборони має підписати контракти з бійцями створених відповідно до цього закону "добровольчими загонами".
"Куди дивилась головна військова прокуратура, ФСБ, Владімір Путін, тому що був повний бардак з цими ПВК. Проте може й добре, що він був, інакше, росіяни, можливо, воювали трошки ефективніше", – припустив Жирнов.
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Це внутрішньополітична війна в Росії
Тепер, коли Пригожин відмовляється підписувати контракт з міноборони, проти нього мала б бути порушена кримінальна справа про створення та участь в незаконному військовому формуванні. Відповідно усіх вагнерівців мали б повернути за грати, звідки їх взяли. Та й ще разом з їхнім ватажком Пригожиним, який відсидів майже 10 років.
"Однак треба розуміти, що це й ще внутрішньополітична війна в Росії. Адже Пригожин має політичні амбіції і поводить себе відповідно. Але передбачити, чим це закінчиться неможливо. В Росії бардак, а Путін нічого не контролює – сидить в бункері і мовчить. А нам залишається за усіма цими розбірками спостерігати", – зауважив Сергій Жирнов.
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- Міністр оборони Росії Шойгу підписав наказ, який зобов'язує "добровольчі загони", що воюють на фронті до 1 липня підписати контракт з його відомством. Це стосується насамперед ПВК "Вагнера", власником якого є Пригожин.
- В країні-агресорці вважається, що цей закон має нібито надати правового статусу добровольчим формуванням, а також створить єдиний підхід в організації комплексного забезпечення та виконання завдань. Також окремі добровольці матимуть можливість укласти контракти як з військовими формуваннями, так і з міноборони.
- Водночас Пригожин заявив, що вагнерівці не будуть виконувати цей наказ. Він вважає, що закон стосується винятково на співробітників та військовослужбовців міноборони. Ба більше, він зазначив, що військові російської армії є неефективними на відміну від його найманців. Крім того, через цей наказ ПВК "Вагнера" може залишитись без боєприпасів.
- Також Пригожин зауважив Шойгу, що його ПВК підпорядковується безпосередньо "верховному головнокомандувачу" Путіну.