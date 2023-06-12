Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що здивований діями Шойгу, який чекав 15 місяців війни, щоб нарешті розв'язати питання з "добровольцями", що воюють в Україні.

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Повний бардак

Він наголосив, що відповідно до російського законодавства в країні-агресорці не може існувати жодних приватних військових компаній. Адже в кримінальному кодексі Росії існує пряма заборона на їхнє існування, це є "кримінальним злочином і карається 359 статтею Кримінального кодексу: 7 років за створення такого формування та 8 років за участь в ньому.

Тому Пригожин сам собі "наговорив" вже на 15 років, а також всім його вагнерівцям. ПВК Пригожина з точки зору російського законодавства є справжньою бандою – незаконне військове формування,

– наголосив ексспівробітник КДБ.

Така ситуація, коли Пригожин зі своїм ПВК "Вагнера" вчинив повне безладдя на фронті, не могла вже довше тривати. Тому в минулому році держдума Росії ухвалила закон про військовий обов'язок і зокрема закон про "добровольчі формування", які мали увійти до складу збройних сил країни-агресорки.

І нарешті до Шойгу дійшло, що міноборони має підписати контракти з бійцями створених відповідно до цього закону "добровольчими загонами".

"Куди дивилась головна військова прокуратура, ФСБ, Владімір Путін, тому що був повний бардак з цими ПВК. Проте може й добре, що він був, інакше, росіяни, можливо, воювали трошки ефективніше", – припустив Жирнов.

Сергій Жирнов прокоментував небажання Пригожина підкорятися Шойгу: дивіться відео

Це внутрішньополітична війна в Росії

Тепер, коли Пригожин відмовляється підписувати контракт з міноборони, проти нього мала б бути порушена кримінальна справа про створення та участь в незаконному військовому формуванні. Відповідно усіх вагнерівців мали б повернути за грати, звідки їх взяли. Та й ще разом з їхнім ватажком Пригожиним, який відсидів майже 10 років.

"Однак треба розуміти, що це й ще внутрішньополітична війна в Росії. Адже Пригожин має політичні амбіції і поводить себе відповідно. Але передбачити, чим це закінчиться неможливо. В Росії бардак, а Путін нічого не контролює – сидить в бункері і мовчить. А нам залишається за усіма цими розбірками спостерігати", – зауважив Сергій Жирнов.

Зверніть увагу! Черговий конфлікт Шойгу та Пригожина прокоментував терорист Ігор Гіркін. Він виступив проти того, що ПВК "Вагнера" приєдналися до російської армії. На його думку, це найманцям не місце на фронті, і вони можуть воювати лише за кордоном. Проте він вважає, якщо цього не зробити, можна спровокувати незабаром смуту.

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