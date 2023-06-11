На рівні законодавства в Росії досі не закріплений статус ПВК. Ба більше, діяльність таких організацій є незаконною, тому Шойгу довелось видати наказ, який зобов'язує найманців таких компаній підписати контракти з Міноборони. Цікаво, що в документі вони найменуються "добровольцями" – це дозволяє Пригожину не віддавати своїх вояків Кремлю.

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Як Пригожин вирішив "поставити на місце" Шойгу

За словами лідера "Вагнера", ті накази та укази, які віддає Шойгу, поширюються винятково на співробітників Міністерства оборони та військовослужбовців їхнього відомства.

ПВК "Вагнер" не підписуватиме жодних контрактів із Шойгу. ПВК "Вагнер" органічно вбудована у загальну систему, ПВК "Вагнер" узгодить свої дії з генералами праворуч, ліворуч, з командирами підрозділів, має глибокий досвід і є високоефективною структурою,

– констатував Пригожин.

Окрім того, він назвав військові частини російської армії неефективними, на відміну від підрозділів "Вагнера", а самого Шойгу поганим управлінцем.

Водночас Пригожин заявив, що через цей наказ може припинитися виділення "Вагнеру" озброєння та боєприпасів: "Розберемося, як то кажуть, коли грім гримне, вдадуться та принесуть озброєння та боєприпаси з проханням про допомогу", – сказав він.

Зверніть увагу! Пригожин визнав, що ПВК "Вагнер" підпорядковується "верховному головнокомандувачу" – тобто Путіну. Разом з тим, за його словами, дії батальйону допомагає координувати генерал Сєргєй Суровікін.

Найманці "Вагнера" зібралися у Бєлгород