На уровне законодательства в России до сих пор не закреплен статус ЧВК. Более того, деятельность таких организаций является незаконной, поэтому Шойгу пришлось издать приказ, обязывающий наемников таких компаний подписать контракты с минобороны. Интересно, что в документе они называются "добровольцами" – это позволяет Пригожину не отдавать своих воинов Кремлю.

Смотрите также Бомба замедленного действия: как Черноморский флот стал предвестником войны России с Украиной

Как Пригожин решил "поставить на место" Шойгу

По словам лидера "Вагнера", приказы и указы, которые отдает Шойгу, распространяются исключительно на сотрудников министерства обороны и военнослужащих их ведомства.

ЧВК "Вагнера" не будет подписывать никакие контракты с Шойгу. ЧВК "Вагнер" органически встроена в общую систему, ЧВК "Вагнер" согласует свои действия с генералами направо, налево, с командирами подразделений, имеет глубокий опыт и является высокоэффективной структурой,

– констатировал Пригожин.

Кроме того, он назвал военные части российской армии неэффективными, в отличие от подразделений "Вагнера", а самого Шойгу – плохим управленцем.

В то же время Пригожин заявил, что из-за этого приказа может прекратиться выделение "Вагнеру" вооружения и боеприпасов: "Разберемся, как говорится, когда гром грянет, удадутся и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой о помощи", –сказал он.

Обратите внимание! Пригожин признал, что ЧВК "Вагнер" подчиняется "верховному главнокомандующему" – то есть Путину. Вместе с тем, по его словам, действия батальона помогает координировать генерал Сергей Суровикин.

Наемники "Вагнера" собрались в Белгороде