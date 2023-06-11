Відповідний наказ підписав міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії добровольцям наказали підписати контракти з міноборони

Так, Шойгу підписав наказ, згідно з яким усі "добровольчі загони", які перебувають на фронті в Україні, мають до 1 липня укласти контракти з міноборони держави-терористки.

Пропагандисти кажуть, що це нібито надасть добровольчим формуванням необхідний правовий статус, створить єдині підходи до організації всебічного забезпечення та виконання ними завдань. Водночас окремі добровольці можуть підписати індивідуальні контракти як із загонами, так і з міноборони.

Зауважимо, що "добровольчими загонами" російська влада називає, зокрема, приватні військові компанії, наприклад, ПВК "Вагнера". Згідно із законодавством, ПВК у Росії заборонено, тому чиновники обирають визначення "добровольчі загони".

Чи можуть у Пригожина відібрати ПВК "Вагнера"

Політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман вважає, що у Пригожина була підтримка не лише Путіна. За ним стояли брати Ковальчуки, адміністрація президента і вже очевидно, що він втратив їхню підтримку. Навіть Кадиров, з яким він у свій час товаришував, відвернувся від нього через останні скандали.

"Я думаю, що зараз будуть намагатися акуратно виводити ПВК "Вагнера" з-під господаря. Російська влада поки боїться їх чіпати, йдуть акуратні перемовини. Вона не піде на сутичку під час війни", – заявив Ейдман.