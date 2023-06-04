Це 24 Каналу відзначив політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Він припустив, що Пригожин може втратити ще й своїх найманців, на яких безпосередньо у Путіна є плани.

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Гравець загрався

За словами Ейдмана, у Пригожина була підтримка не лише Путіна. За ним стояли брати Ковальчуки, адміністрація президента і вже очевидно, що він втратив їхню підтримку. Навіть Кадиров, з яким він у свій час товаришував, відвернувся від нього через останні скандали.

"Його поведінка ситуативна. Він (Пригожин – 24 Канал) веде себе, як типовий авантюрист часів смути чи громадянської війни. Йде у ва-банк, веде себе як гравець. Це людина, яка не знає, що буде завтра, але намагається блефувати", – пояснив політолог.

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Може втратити найманців

Та попри всі заяви і втрату підтримки, Пригожин поки тримається на плаву. І все це завдяки своїм найманцям-вагнерівцям, яких Путін збирається й далі використовувати у війні.

Я думаю, що зараз будуть намагатися акуратно виводити ПВК "Вагнер" з-під господаря. Російська влада поки боїться їх чіпати, йдуть акуратні перемовини. Вона не піде на сутичку під час війни,

– припустив Ейдман.

Та й демонстрацію, яку влаштував Пригожин за допомогою військового командування ПВК у конфлікті з Кадировим, була винятково для кремлівської верхівки.

"Пригожин – торгаш і бізнесмен. В телеграмі виступили командири і "вписалися" за Пригожина. Він це робив не для Кадирова, а для адміністрації президента. Таким чином показує, що не вдасться вивести найманців і загнати їх під міноборони", – додав політолог.

Розв'язка конфліктів

Фіналом цієї історії стане питання часу. Як тільки ГУР чи інші російські силові структури надішлють меседж вагнерівцям, мовляв Пригожин – всьо, вони можуть самі його кинути.

"Умовно Пригожин – не жилець, його списали. Хочете йти під ніж – йдіть, якщо ні – ми вас перекуповуємо. Формально контролюватиме міноборони і для вас нічого не зміниться. Посилить це той факт, що Пригожин втратив прихильність Кремля", – припустив розвиток подій Ігор Ейдман.

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