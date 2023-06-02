Пригожин – це людина ФСБ. Так само і ПВК "Вагнер" є гібридним силовим елементом, що підпорядковується службі. Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

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ФСБ отримає контроль

Сьогодні Пригожин робить усе можливе, щоб дискредитувати міноборони та генштаб Росії – Шойгу та Гєрасімова – з метою просування "кишенькових" генералів ФСБ. Йдеться про Суровікіна, якому зараз готують місце міністра оборони Росії, та Мізинцева, який має очолити генштаб збройних сил Росії.

Вони глобально намагаються просуватися у напрямку масштабного розподілення влади у майбутньому. Для Пригожина це політична кар'єра, для інших – підвищення по силовій кар'єрі,

– сказав Коваленко.

Якщо це відбудеться, то ФСБ отримає такий контроль, якого не було ні у НКВД, ні в КДБ. Це буде масштабна перемога саме над міністерством оборони.

Його зустріч з Прилєпіним багато про що свідчить, адже це була людина міноборони. З 2022 по 2023 рік спостерігаємо, як ФСБ перекуповує міністерських журналістів та воєнкорів,

– відзначив оглядач.

Все частіше представники ЗМІ, які завжди були під патронатом міноборони, вихваляють Пригожина та критикують Шойгу та Гєрасімова.

Як це відбувається? Дуже просто: ФСБ набирає обертів саме на тлі боротьби за владу, коли вже усі зрозуміли – війну програно. А події у Бєлгородській області і не тільки цей процес лише каталізують,

– запевнив Олександр Коваленко.

Водночас кремлівському диктатору Пригожин поки що не загрожує. Номінальна роль Путіна – старець, який при владі, намагається збалансувати усіх, хто бореться за владу між собою.

"Роль гуру. Все. Більша якась роль йому вже не належить. Він себе нівелював. Так, до нього будуть ставитися з умовною повагою, його ніхто не зніматиме з посту. Але впливати на глобальні процеси він вже не зможе", – підсумував Олександр Коваленко.

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