Міноборони Великої Британії опублікувало 1 червня розвідувальний огляд. У ньому розповідається про те, як росіяни почали критикувати Володимира Путіна.

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Хто першим показав росіянам приклад

На думку британських аналітиків, Євгеній Пригожин міг послабити табу на критику російського диктатора. Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія ввела у себе таку цензуру, яку не бачили з часів СРСР. Втім обмеження свободи слова не торкнулося власника ПВК "Вагнера".



Ватажок найманців зробив серію критичних заяв у бік режиму Путіна. Йому за це нічого не було, й інші росіяни це побачили.

Кому дозволили в етері "вколоти" Путіна

Боріс Надєждін закликав росіян обрати собі нового голову держави під час президентських виборів 2024 року. За його словами, зміна президента має нормалізувати відносини Росії з Європою.

Опозиційний політик сказав це 27 травня в етері одного з російських телеканалів. Британські розвідники називають Надєждіна помітним критиком війни від початку вторгнення Росії. Аналітики вважають цей інцидент чи не першим закликом на державному телебаченні до заміни диктатора. Вони припускають, що різка та критична риторика Пригожина додала російської опозиції сміливости.

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