Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко. Раніше повідомлялось, як у Пригожина підгоріло від атаки дронів на Москву.

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Велике інтерв'ю Пригожина було показовим

Фесенко розповів, що велике інтерв'ю Пригожина було фактично його політичною програмою. Він там сказав наступні речі: "вітчизну люблю, Путіна слухаюсь, Шойгу – на мило". Політична програма у стилі футбольної кричалки.

Пригожин демонструє свою лояльність до Путіна. Він інакше не може, бо тоді залишиться без фінансування. Однак своїми діями й заявами він привернув увагу головних Z-патріотів і шовіністів. Тому приблизно наприкінці минулого року він відчув політичні амбіції.

Він їх не афішує, він їх спростовує, але очевидно, що він себе розкручує. Я думаю, що він розуміє, що Путін не вічний, і зараз помітно, що немає такої активності від диктатора. Коли ж з Путіним щось станеться або він так ослабне, що не зможе контролювати ситуацію в Росії, ось тоді розпочнеться боротьба за владу,

– зазначив політолог.

Прийдешні президентські вибори не цікаві Пригожину

Президентські вибори 2024 року не цікаві Пригожину. Президентські вибори в Росії – це референдум на підтримку Путіна. Тому Пригожин може поки піти в Держдуму, але питання, від якої партії. Зокрема, після того, як його заборонили просувати.

А ще потому, як керівникам російських мас-медіа заборонили просувати Пригожина та його ПВК "Вагнера" на своїх ресурсах. Тому йому треба чекати свого часу, бо нині його дуже сильно понесло. Як-то кажуть, "Остапа понесло".

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