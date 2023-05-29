У понеділок вранці, 29 травня, в Інституті вивчення війни опублікували щоденне зведення ситуації з фронту. З-поміж іншого, там йдеться про те, що ватажок "Вагнера" Пригожин знову намагається підривати авторитет Путіна та які в нього для цього є мотиви.

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Путін не хоче виконувати вимоги Пригожина

Власне, експерти процитували заяву лідера терористів про те, що, якщо ви, мовляв, "починаєте війну, будь ласка, майте характер, волю і сталеві яйця – і тільки тоді ви зможете чогось досягти". Очевидно, це було звернення до бункерного диктатора.

Можливо, Пригожин нападає на Путіна за те, що він не дав йому якусь обіцяну винагороду за захоплення Бахмута,

– зазначили в ISW.

Також там згадали, що раніше Пригожин нападав на Путіна 9 травня у так званий "День Побєди". Можна припустити, що саме до цієї дати Пригожин мав намір взяти Бахмут, однак йому не вдалось цього зробити.

Як стверджував сам ватажок ПВК, відбулось це через затримку боєприпасів та підсилення з боку міноборони Росії.

Випади Пригожина на адресу Путіна та міноборони Росії – у поєднанні з його хвастощами досягненнями "Вагнера" – можуть свідчити про те, що Пригожин розчарований тим, що не отримав певної обіцяної компенсації за свою "перемогу" в битві за Бахмут,

– констатували аналітики.

Разом з тим вони не виключають, що російське МО могло зумисне тормозити операції вагнерівців у Бахмуті, аби уникнути виконання будь-яких обіцянок перед Пригожиним. Слід сказати що ватажок приватного батальйону неодноразово заявляв, що Путін особисто нібито щось йому обіцяв.

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