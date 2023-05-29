В понедельник утром, 29 мая, в Институте изучения войны опубликован ежедневную сводку ситуации с фронта. Между прочим, там говорится, что главарь "Вагнера" Пригожин снова пытается подрывать авторитет Путина и какие у него для этого есть мотивы.

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Путин не хочет выполнять требования Пригожина

Собственно, эксперты процитировали заявление лидера террористов о том, что если вы, мол, "начинаете войну, пожалуйста, имейте характер, волю и стальные яйца – и только тогда вы сможете чего-то достичь". Очевидно, это было обращение к бункерному диктатору.

Возможно, Пригожин нападает на Путина за то, что он не дал ему какого-либо обещанного вознаграждения за захват Бахмута,

– отметили в ISW.

Также там упомянули, что раньше Пригожин нападал на Путина 9 мая в так называемой "День Победы". Можно предположить, что именно к этой дате Пригожин намеревался взять Бахмут, но ему не удалось этого сделать.

Как утверждал сам главарь ЧВК, произошло это из-за задержки боеприпасов и усиления со стороны минобороны России.

Выпады Пригожина в адрес Путина и минобороны России – в сочетании с его хвастовством достижениями "Вагнера" – могут свидетельствовать о том, что Пригожин разочарован тем, что не получил определенную обещанную компенсацию за свою "победу" в битве за Бахмут,

– констатировали аналитики.

Вместе с тем они не исключают, что российское МО могло умышленно тормозить операции вагнеровцев в Бахмуте во избежание выполнения любых обещаний перед Пригожиным. Следует сказать, что главарь частного батальона неоднократно заявлял, что Путин лично якобы что-то ему обещал.

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