Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что бои в самом городе еще продолжаются, сообщает 24 Канал.

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Череватый прокомментировал ситуацию в Бахмуте

Спикер рассказал, что в городе за 28 мая произошло лишь 1 боевое соприкосновение наших защитников с российскими захватчиками. Несмотря на это, россияне продолжают обстреливать и наносить огневые удары по Бахмуту.

250 раз он (враг – 24 Канал) ствольной и реактивной артиллерией бил по нашим позициям,

– сказал Череватый.

Он добавил, что Силы обороны отвечали врагу огнем, в результате чего 80 оккупантов стали "двухсотыми", а еще 99 – "трехсотыми". Одного захватчика удалось взять в плен.

Череватый подчеркнул, что возле Бахмута Вооруженные Силы подвели 2 самоходных минометно-артиллерийских установки "Нона", 1 установку "Гвоздика", 1 станцию радиоэлектронной борьбы и 1 полевой состав боеприпасов.

Оккупанты проводят ротацию, а ВСУ готовятся к наступлению

Спикер также рассказал, что регулярные подразделения российской армии и наемники ППК "Вагнера" проводят ротацию. Это связано с большими потерями среди личного состава. Однако наши защитники все же наносят огневое поражение по кафирам.

"Для нас это не причина, чтобы не наносить по ним удары", – заметил Череватый.

В заключение он сказал, что пока не было новых продвижений украинских солдат по флангам на Бахмутском направлении, ведь идет "другая боевая работа", которая поможет в будущем продвижении наших сил обороны.

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