Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он подчеркнул, что ситуация на Купянском направлении отличается от Бахмутского, сообщает 24 Канал.

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Может повторить Купянск судьбу Бахмута

По словам Череватого, Купянск не повторит судьбу "города-крепости" Бахмут. Сейчас нет оснований, чтобы такое предполагать.

Нет, мы пока не видим таких тенденций. Там надежно выстроена оборона, и в принципе нет для того оснований, чтобы так думать,

– заявил Череватый.

Он также рассказал, что на Лиманско-Купянском направлении за минувшие сутки произошло 2 боеприкосновения. Враг продолжает обстреливать украинские позиции по артиллерии и РСЗО. Только 27 мая зафиксировано 342 обстрела и три авиаудара. Вместе с тем, ВСУ наносят урон врагам – в боях было ликвидировано 20 оккупантов, еще 52 – получили ранения. Также украинским защитникам удалось уничтожить пушку.

По данным Харьковской ОВА, самым горячим в регионе на сегодня остается Купянское направление. Олег Синегубов сообщил, что противник провел наступательные операции у Масютовки, но без успеха.

ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении

Военнослужащие ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. Из-за наступательных операций украинских защитников, вагнеровцы бегут из Бахмута. Череватый заявил, что ВСУ на некоторых участках фронта проходят по 350 – 450 метров.

"Во время наших контратаковочных действий на некоторых позициях наши подразделения смогли продвинуться на расстояние от 350 до 450 метров", – рассказал Череватый.

Кроме того, представитель Восточной группировки подчеркнул, что за последние сутки значительно снизились активность боевых действий со стороны врага. Вагнеровцы продолжают наносить огневые удары, но боевое столкновение было только одно. Череватый заявил, что наемники Пригожина действительно проводят ротацию, а желание покинуть город до 1 июня – действительно велико.