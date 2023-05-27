Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении Россия атакует из артиллерии и пытается остановить продвижение ВСУ по флангам. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире телемарафона, какая ситуация сейчас в окрестностях Бахмута, пишет 24 Канал.
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Как изменилась ситуация в районе Бахмута
Во время наших контратакующих действий на некоторых позициях наши подразделения смогли продвинуться на расстояние от 350 до 450 метров,
– рассказал Череватый.
Кроме того, представитель Восточной группировки войск ВСУ сообщил, что украинские военные:
- ликвидировали 54 оккупантов и ранили – 84;
- уничтожили реактивную систему залпового огня "Град", три пушки, три беспилотника, самоходный миномет 2С4 Тюльпан, два полевых склада с боеприпасами.
Сергей Череватый рассказал, что за сутки 27 мая было два боевых столкновения, 26 мая – от одного до трех.
"Это гораздо меньше по сравнению с тем, как враг вел себя в течение всех предыдущих месяцев. Однако остается активная интенсивность в смысле огневого поражения наших позиций. 465 раз враг бил разными системами и калибрами по нашим позициям. Было два авианалета", – отметил Череватый.
ВСУ на Бахмутском направлении: последние новости
- 25 мая Анна Маляр рассказала, что в Бахмутском направлении россияне подтягивают дополнительные подразделения на фланги для усиления. По словам заместителя Алексея Резникова, в пригороде Бахмута – россияне заменили вагнеровцев на армейские регулярные отряды. В самом Бахмуте – находились бойцы Пригожина.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что заявления Пригожина являются "сухим языком, латентной капитуляцией его группировки".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что считает решение ВСУ бороться в Бахмуте правильным, несмотря на то, что битва стоила жизни многих солдат. По его словам, выходящие из Бахмута вагнеровцы после перегруппировки продолжат воевать, однако "в других местах".
- Также Данилов объяснил, что украинские военные продолжают контролировать небольшую часть Бахмута. Подробнее об этом – читайте по ссылке.