Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении Россия атакует из артиллерии и пытается остановить продвижение ВСУ по флангам. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире телемарафона, какая ситуация сейчас в окрестностях Бахмута, пишет 24 Канал.

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Как изменилась ситуация в районе Бахмута

Во время наших контратакующих действий на некоторых позициях наши подразделения смогли продвинуться на расстояние от 350 до 450 метров,

– рассказал Череватый.

Кроме того, представитель Восточной группировки войск ВСУ сообщил, что украинские военные:

ликвидировали 54 оккупантов и ранили – 84;

уничтожили реактивную систему залпового огня "Град", три пушки, три беспилотника, самоходный миномет 2С4 Тюльпан, два полевых склада с боеприпасами.

Сергей Череватый рассказал, что за сутки 27 мая было два боевых столкновения, 26 мая – от одного до трех.

"Это гораздо меньше по сравнению с тем, как враг вел себя в течение всех предыдущих месяцев. Однако остается активная интенсивность в смысле огневого поражения наших позиций. 465 раз враг бил разными системами и калибрами по нашим позициям. Было два авианалета", – отметил Череватый.

Обратите внимание! Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал 24 мая, что ВСУ продолжают оборонную операцию и добились успехов на флангах Бахмута. То есть наши бойцы продолжают брать в окружение российских оккупантов на Бахмутском направлении, россияне попадают в плен.

ВСУ на Бахмутском направлении: последние новости