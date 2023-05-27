Однако спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал заявления Евгения Пригожина "сухим языком, латентной капитуляцией его группировки". Об этом сообщил в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал.

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Череватый предположил, что Пригожин пытается сохранить остатки своей частной компании, поскольку осознает, что через несколько недель на Бахмутском направлении его организация может прекратить существование.

Эти заявления Пригожина, на сухом языке, это латентная капитуляция его группировки. Бесспорно у них идет внутривидовая борьба накануне крупных, как мне кажется, событий в самой России,

– подчеркнул спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Вагнеровцы бегут из Бахмута

Добавим, что 25 мая главарь ПИК Вагнер Евгений Пригожин приказал своим наемникам покинуть город Бахмут Донецкой области до 1 июня.

27 мая аналитики американского Института изучения войны заявили, что наемники террористической организации ЧВК "Вагнер" начали отступать с части своих позиций в Бахмуте, силовики так называемой ДНР, вероятно, вошли в город, чтобы начать разминирование. Эту информацию подтвердила британская разведка.

Специалисты прогнозируют, что ротация сил "Вагнера" продолжится контролируемыми этапами, чтобы предотвратить коллапс в окружении города. Несмотря на вражду Пригожина по минобороны России, силы "Вагнера", вероятно, будут использоваться для дальнейших наступательных операций на Донбассе даже после переформирования сил.