Однак спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий назвав заяви Євгена Пригожина "сухою мовою, латентною капітуляцією його угрупування". Про це повідомив в ефірі національного телемарафону, передає 24 Канал.

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Череватий припустив, що Пригожин намагається зберегти залишки своєї приватної компанії, оскільки усвідомлює, що за декілька тижнів на Бахмутському напрямку його організація може припинити існування.

Ці заяви Пригожина, сухою мовою, це латентна капітуляція його угрупування. Безперечно в них йде внутрішньовидова боротьба напередодні великих, як мені здається, подій в самій Росії,

– наголосив спікер Східного угруповання військ ЗСУ.

Вагнерівці тікають з Бахмута

Додамо, що 25 травня ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин наказав своїм найманцям залишити місто Бахмут Донецької області до 1 червня.

27 травня аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що найманці терористичної організації ПВК Вагнер почали відступати з частини своїх позицій у Бахмуті, силовики так званої "ДНР", імовірно, увійшли в місто, щоб розпочати розмінування. Цю інформацію підтвердила британська розвідка.

Фахівці прогнозують, що ротація сил "Вагнера" продовжиться контрольованими етапами, щоб запобігти колапсу в оточенні навколо міста. Попри ворожнечу Пригожина з міноборони Росії, сили "Вагнера", ймовірно, будуть використовуватися для подальших наступальних операцій на Донбасі навіть після переформування сил.